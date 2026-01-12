打敗九份、鹿港！台灣「隱藏版老街」遊客大讚：全台最好吃

生活中心／倪譽瑋報導

新竹景點哪些好玩？不少遊客到北埔老街一日遊後，稱讚當地特色美食多。（圖／資料照）

新竹景點眾多，有些是到訪人次少，但可逛性十足的隱藏版秘境。近期有網友分享，去北埔老街一日遊後，發現當地有滿滿的客家特色美食，其他老街難以找到，雖然人潮、熱門度遠遠不及九份、鹿港，但不少人都稱讚北埔是「全台最好吃」。至於北埔老街怎麼去？由於其位置離車站遠，不自行開車者需看好客運班次。

新竹景點北埔老街 遊客讚好逛、好吃

近期有網友在社群平台Threads發文分享，在他逛過的老街中，北埔老街是「最好吃的老街」；只見他貼出的街道，當地有賣麻糬、菜包等特色食品；其中最為亮眼的是客家菜。

貼文底下，許多人也紛紛認同原PO的看法，「北埔老街相較隔壁內灣來說，沒那麼觀光性質，短而美，還有很多在地特色客家美食」、「北埔超多別的老街沒有的東西」、「今天才剛去！完勝北部超多老街，美食幾乎不踩雷」、「拜託你去買廟旁邊的杏仁茶，全台灣最好喝杏仁茶」、「目前最愛逛的老街，很好買」。

北埔老街美食？北埔老街一日遊購物推薦？

交通部觀光署網站介紹，北埔老街短短200公尺就有7座古蹟，密集度是全台灣之冠，可謂充滿歷史記憶的街道。在美食方面，有許多客家特色選擇，如手工粄條到各式經典客家菜、客家擂茶；甜點有傳統的草仔粿、豆花；要買伴手禮也有柿餅、芋頭餅、蕃薯餅等傳統客家糕點。

另據觀光署旅遊統計資訊，2025年10月份的老街觀光人次，第一名由「鹿港老街」243萬人次拿下、第二名是「旗山老街」65萬人次、第三名是「瑞芳風景特定區（含九份）」40萬人次；網友們提到的內灣也有13萬人，北埔的7萬多人次和前面的高人氣對手相比，確實顯得如「隱藏版」。

北埔老街怎麼去？

想拜訪老街可自行開車前往。若搭大眾運輸須留意，由於老街距離車站較遠，與最近的竹東火車站相距超過5公里，徒步走不易到達，觀光署官網建議的運輸方案，可搭高鐵至新竹站下車，接著轉搭台灣好行5700獅山線到北埔老街。

或是搭台鐵到竹北火車站，轉搭台灣好行5700獅山線。也可以搭台鐵到竹東站，轉搭新竹客運5609、5609A、5626、5627至北埔下車。

