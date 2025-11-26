打敗士林、逢甲 全台唯一5星金賞夜市出爐 遊客讚：一晚逛不完

台灣夜市是不少觀光客來台必訪的行程。經濟部日前舉辦優良市集暨樂活名攤評鑑，在夜市部分，花蓮東大門國際觀光夜市打敗台北士林夜市、台中逢甲夜市，拿下全台灣唯一5星金賞。許多遊客認為東大門夜市面積廣闊、區域規劃明確、攤位多元、可逛性極高，直呼一個晚上逛不完。

經濟部24日舉辦「2025榮市聚金、優良市集暨樂活名攤頒獎典禮」，表揚在服務品質、環境衛生、創新經營與永續發展等面向表現卓越的市集與攤商，花蓮東大門國際觀光夜市是唯一獲得5星金賞的夜市，台北士林夜市、台中逢甲夜市、台南鄭仔寮花園夜市則拿下5星評等。

獲獎關鍵曝光 軟硬實力同步升級

花蓮縣觀光處處長余明勳表示，東大門夜市不斷精進園區各項設施與服務，包括行動支付、內用不用一次性餐具、環境營造、食品安全等，因此獲得評審青睞。

5星、4星名攤 名單一次看

在此次評鑑中，花蓮東大門夜市共有333攤取得819星等，獲得5星的有福町本舖檸檬汁、甜一口精緻糖業、東麥局燒番麥、馬告炒麵刈包、原香嘟論竹筒飯、小賴好茶。

獲得4星的攤商則有 蛤蜊波特熱炒燒烤、 泰哥泰式奶茶、小酒窩、 妙不可言果汁、宗哥爆漿雞肉卷＆東大門韓式炸雞、後山手工冰淇淋、淺草堂粉圓專賣店、 飯飯雞翅、蔣家花蓮創意官財板、肚肚扁巴西餡餅、億大雪花冰、阿暴手打檸檬茶、苡娜廚房無刺白帶魚卷、 原民豐手作、 OPEN THE SKY飾品藝廊、法式官財板。

遊客讚夜市廣闊、停車超方便

東大門夜市在Google評論上擁有4.1顆星的評價，不少人留言認為夜市面積廣闊、區域規劃明確，可逛性極高，大讚「來一晚根本吃不完啊」、「攤位多到會有點選擇障礙」、「真的很大有很多攤販，重複性也不會很高，逛起來滿舒服的」、「旁邊有大型停車場，開車最方便」、「垃圾分類還有專人負責管理，回收分類很確實」。

