打敗士林、逢甲！全台唯一「5星金賞」夜市出爐 遊客讚：好吃又好逛

生活中心／楊惟甯報導

花蓮東大門夜市榮獲全台唯一「5星金賞」夜市。（圖／花蓮縣政府）

經濟部日前舉辦「優良市集暨樂活名攤評鑑」，在眾多指標性夜市中，花蓮東大門國際觀光夜市脫穎而出，一舉超越台北士林夜市、台中逢甲夜市、中壢觀光夜市等人氣夜市，勇奪全台唯一「五星金賞」，拿下今年最高榮譽。

經濟部24日舉辦「2025榮市聚金、優良市集暨樂活名攤頒獎典禮」，表揚在服務品質、環境衛生、創新經營與永續發展等面向表現卓越的市集與攤商。此次評鑑吸引全台夜市與傳統市場踴躍參與，包括花蓮東大門夜市、中壢觀光夜市、台北士林夜市、台南鄭仔寮花園夜市等都列名其中。其中東大門夜市以333攤、累積819顆星的突出成績，奪下今年為一「五星金賞」。

花蓮縣政府第一時間在臉書發文祝賀，直言這是「全國市場金馬獎」等級的肯定，感謝攤商與自治團隊長期共同努力，投入環境升級、食品安全與特色營造，讓花蓮夜市文化被更多旅客看見。

花蓮縣觀光處長余明勳也表示，東大門夜市近年在動線規劃、支付系統與環境管理上持續優化，包括加速行動支付普及、推動內用減少一次性餐具、強化垃圾分類與夜市公共空間維護，這些「看不到的用心」，正是打動評審的關鍵，也是夜市能穩坐五星寶座的原因。

遊客讚東大門夜市好吃又好逛。 （圖／翻攝自花蓮夜市情報通）

此次獲得五星的共有6組名攤：

• 福町本舖檸檬汁

• 甜一口精緻糖業

• 東麥局燒番麥

• 馬告炒麵刈包

• 原香嘟論竹筒飯

• 小賴好茶

實際查看Google評論，7.3萬則留言中，多半都是給予「5星好評」，不少遊客都稱讚東大門夜市「面積廣闊、區域規劃明確，攤位林立、可逛性極高，來一晚根本吃不完」、「垃圾分類有專人管理，環境很乾淨」、「動線清楚、攤位有規劃，不會亂成一團」、「好停車、好吃又好逛，非常方便」、「區域規劃明確，每條人行道都有一個主題」、「東西好吃，玩樂的方面也很多，適合親子同遊」。

