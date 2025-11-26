打敗士林、逢甲！花蓮東大門夜市榮獲全國唯一五星金賞

經濟部24日舉辦「2025榮市聚金、優良市集暨樂活名攤頒獎典禮」，花蓮東大門國際觀光夜市打敗台北士林夜市、台中逢甲夜市，成為全台灣唯一獲得5星金賞的夜市。

花蓮東大門國際觀光夜市成為全台灣唯一獲得5星金賞的夜市 。（圖／翻攝自 花蓮東大門國際觀光夜市臉書 ）

此次評鑑表揚在服務品質、環境衛生、創新經營與永續發展等面向表現卓越的市集與攤商。花蓮東大門國際觀光夜市拿下最高榮譽5星金賞，台北士林夜市、台中逢甲夜市、台南鄭仔寮花園夜市則獲得5星評等。花蓮縣觀光處處長余明勳表示，東大門夜市不斷精進園區各項設施與服務，包括行動支付、內用不用一次性餐具、環境營造、食品安全等，因此獲得評審青睞。

廣告 廣告

在此次評鑑中，花蓮東大門夜市共有333攤取得819星等。獲得5星的攤商有福町本舖檸檬汁、甜一口精緻糖業、東麥局燒番麥、馬告炒麵刈包、原香嘟論竹筒飯、小賴好茶。獲得4星的攤商則有蛤蜊波特熱炒燒烤、泰哥泰式奶茶、小酒窩、妙不可言果汁、宗哥爆漿雞肉卷＆東大門韓式炸雞、後山手工冰淇淋、淺草堂粉圓專賣店、飯飯雞翅、蔣家花蓮創意官財板、肚肚扁巴西餡餅、億大雪花冰、阿暴手打檸檬茶、苡娜廚房無刺白帶魚卷、原民豐手作、OPEN THE SKY飾品藝廊、法式官財板。

東大門夜市在Google評論上也擁有4.1顆星的評價，不少遊客留言認為夜市面積廣闊、區域規劃明確，可逛性極高。有遊客大讚「來一晚根本吃不完啊」、「攤位多到會有點選擇障礙」、「真的很大有很多攤販，重複性也不會很高，逛起來滿舒服的」、「旁邊有大型停車場，開車最方便」、「垃圾分類還有專人負責管理，回收分類很確實」。

延伸閱讀

先別管發票了！大樂透「暴富7碼」出爐 頭獎保證1億

全家開6組中獎發票！他買冰拿鐵＋零食爽中1000萬

全聯台北中正南昌門市開出千萬大獎 幸運兒花85元買鮮奶