打敗歐洲！ 神廚團隊首奪聖誕麵包「世界冠軍」

台灣烘焙實力在國際發光！由台灣主廚組成的隊伍，首度在「世界盃聖誕麵包大賽」中贏得總冠軍寶座，改寫長年以來由歐洲人制霸的歷史，如今台灣神廚團隊也透露背後祕辛，除了在創新項目加入5款台灣水果乾，還建立精準SOP，要挑戰最完美聖誕麵包。

台灣主廚在世界盃聖誕麵包大賽中贏得總冠軍。（圖／TVBS）

一聽到台灣，全場響起熱烈歡呼聲。台灣隊主廚們在台上又哭又笑，因為好不容易擊敗各國強敵，在10月中義大利米蘭舉行的「2025世界盃聖誕麵包大賽」中，首次贏得總冠軍，改寫歷史。其實這比賽被視為「聖誕麵包界的奧運」，台灣隊由總教練陳詩絜領軍，負責打造配方，主廚楊世均擔任全能副手，而酵母平衡則交給主廚蔡約群，另外甜點主廚賴怡君肩負果乾糖漬的重任。四人成功在六個項目囊括五大獎，最終獲得總冠軍。台灣隊總教練陳詩絜：「團隊合作是我們這一次能夠得到世界冠軍裡面，很重要的一個原因。」台灣隊主廚蔡約群：「整形、烤焙、攪拌都必須要很講究，那只要稍微有一點出錯，或是稍微有一點多一點，那它會影響到我們最後成品的風味。」

台灣烘焙實力在國際發光。（圖／TVBS）

主廚賴怡君也運用荔枝、水蜜桃、芒果、香蕉、鳳梨這五款台灣水果打造果乾，在創新聖誕麵包搭配義式冰淇淋的「盤式甜點」項目中拿下季軍。台灣隊主廚楊世均：「那時候荔枝已經是產季尾聲了，我們狂打電話找認識的荔枝農，趕快幫我們生出最後一批。」台灣隊主廚賴怡君：「未來我們各自的店家或是自己個人風味上面的呈現跟堆疊，可能都會延伸去做發想。」

其實聖誕麵包源於米蘭的傳統甜點，是一款加入雞蛋、奶油和酒漬果乾的鬆軟圓頂甜麵包，適合家庭在節慶中分切享用。其他烘焙業者坦言製作不簡單。其他烘焙業者楊文蓮：「製作前期的果乾，因為要浸泡一些蘭姆酒，在製作的時間跟成本上，是比較昂貴的。」獲獎的主廚們未來也預計在自己的店面販售特色聖誕麵包，台灣之光炒熱商機。

