打敗泰勒絲！29歲芭蕾舞者登「最年輕」白手起家女億萬富豪 洛佩斯拉拉的超狂之路

29歲洛佩斯拉拉憑著預測市場公司Kalshi，成為全球最年輕白手起家的女性億萬富豪。翻攝自luana_lopes_lara IG



擠下泰勒絲！29歲巴西創業家露安娜洛佩斯拉拉（Luana Lopes Lara），與同學創辦的預測市場公司Kalshi，近期完成巨額融資，使她的身價一舉來到13億美元（約407億元台幣），超越美國流行天后泰勒絲、華裔女富豪郭如意（Lucy Guo），成為全球最年輕白手起家的女性億萬富豪。

根據《富比士》報導，洛佩斯拉拉在青少年時期，就讀巴西莫斯科大劇院學校，每天苦練芭蕾長達10小時，嚴格的老師還會把點燃的香菸放在她大腿下，要求她把腿抬到耳邊，然後測試她能抬多久而不被燙傷；不僅如此，同學們競爭激烈，甚至在其他人鞋裡藏玻璃碎片，殘酷又血淋淋的社會百態提早上演，她描述那是「人生中最緊張的幾年」。

洛佩斯拉拉曾是職業芭蕾舞者。翻攝自luana_lopes_lara IG

然而，芭蕾不是她唯一的志向。洛佩斯拉拉的父親是電機工程師、母親是數學老師，她從小就對理工科目有興趣，白天練舞，晚上熬夜學習，參加學術競賽，在巴西天文奧林匹克競賽中贏下金牌，也在數學奧林匹克競賽中取得銅牌，她心中懷抱一個遠大的目標：成為下一個賈伯斯。

進入MIT認識創業夥伴

洛佩斯拉拉高中畢業後，赴奧地利當了9個的職業芭蕾舞者，之後告別舞台，前往美國麻省理工學院（MIT），攻讀電腦科學與數學，取得兩者的學士學位及電腦科學的碩士學位。期間，在橋水基金、城堡證券、五環資本等頂尖金融公司實習。

她在麻省理工學院認識了來自黎巴嫩的塔雷克曼蘇爾（Tarek Mansour），兩人都主修電腦科學，曼蘇爾回憶，洛佩斯拉拉總是坐在課堂第一排，他跟著坐旁邊學習後，逐漸熟絡，後來同在五環資本實習，關係更加密切。

有一天晚上，兩人回實習公寓的路上，突然萌生創辦預測市場的想法，他們發現，大多數交易都是基於人們對未來的看法，然後試圖找一種方法將這種看法轉化為市場收益。兩人畢業後，共同創辦了Kalshi，讓用戶針對選舉、體育賽事及流行文化事件等未來事件結果進行投注的公司。

Kalshi由洛佩斯拉拉和曼蘇爾創辦。翻攝自luana_lopes_lara IG

不過，預測市場的合法性當時並不明朗，使得公司遲遲無法取得政府批准，兩人聯繫了40多家律師事務所，但沒一家肯提供協助，只因他們太年輕，公司規模也太小。洛佩斯拉拉說，公司整整兩年沒有產品推出，「如果無法獲得許可，就會徹底倒閉」，所幸最後有律師願意協助，讓公司獲得批准，得以合法營運。

「太像賭博」一度遭駁回

Kalshi取得合法資格讓他們在市場上脫穎而出，2023年底針對美國總統大選推出的交易合約卻踢到鐵板，被監管機管以「太像賭博」駁回，當時，洛佩斯拉拉力排眾議提告，最後獲得勝訴，成為美國一個多世紀以來首批合法的選舉預測交易，並吸引許多矽谷重量級公司投資。

公司股東之一、a16z合夥人亞歷克斯伊默曼說，「如果面對『不』還能堅持下去，沒有什麼比成為職業芭蕾舞者更合適的訓練了」，大讚洛佩斯拉拉很早就學會優雅地堅持。

Kalshi以驚人速度成長，目前每週交易量超過10億美元，近期融資10億美元後，估值達到110億美元，讓洛佩斯拉拉及曼蘇爾雙雙躋身億萬富豪俱樂部，投資方更認為目前只是開始，Kalshi的未來潛力無限。

