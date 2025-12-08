打敗科技巨頭Google？ Alice Bob 技術突破，寫下量子運算新紀錄！

【緯來新聞網】法國量子運算公司 Alice & Bob 近期宣布，其研發的「貓量子位元」（Cat Qubit）在抑制量子運算中的「位元翻轉錯誤」（bit-flip error）能力上，取得重大突破，目前已可持續1小時。外界普遍認為，只要這種錯誤能被長時間抑制，量子電腦就更有機會「做大、做穩」，也能大量減少用在糾錯上的硬體需求，被視為量子硬體發展重要里程碑。

（圖／投資聊一SHOT提供）

Alice & Bob 美國總經理 Juliette Peyronnet 在緯來財經《投資聊一SHOT》節目中表示，量子位元的數量與糾錯能力，是量子電腦能否有效運作的核心條件。她指出，貓量子位元使用超導架構，但晶片設計與 Google、IBM 等現有平台不同，可在硬體層面抑制其中一種主要錯誤，使後續糾錯所需要的資源大幅減少，整體設備與空間需求也相應降低。



Peyronnet 在節目中舉例，Google 需要約 105 個物理量子位元，才能堆疊一個邏輯量子位元，但是 Alice & Bob 只需要 12 個物理量子位元，所需要的資源大幅縮減。她表示，這項技術優勢使貓量子位元在擴展性、成本效率與落地可行性上更具競爭力。



她進一步說明，目前全球採取貓量子位元路線的團隊極少，Alice & Bob正在同步建立量子位元與演算法所需的量子閘技術，逐步降低在尚未成熟環節中隱含的風險。Alice & Bob 下一階段任務，是要進一步擴展量子位元規模，並持續改良錯誤修正方案，並且開發更省資源的量子應用，目標要在 2030 年展示 100 個邏輯量子位元。



在談到企業發展時，Peyronnet 表示，目前 Alice & Bob 的公司規模較小，員工僅約 150 人，雖稱不上是大公司，但在技術發展層面已獲得法國政府、歐洲多國與美國國防高等研究計畫署(DARPA) 等單位支持，並正積極尋求全球合作機會。她也指出， Alice & Bob正在研究與台灣業界進行合作的可能性，合作方向涵蓋晶片控制電路、零組件與封裝等領域，她認為台灣強大的半導體能力具有關鍵地位。



展望未來，Peyronnet 表示 Alice & Bob 將持續推動貓量子位元技術，朝更高效率與更低資源需求的量子硬體方向邁進。



