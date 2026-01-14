打敗難哄、耀眼 「驕陽似我」3關鍵登2025最強現偶劇

宋威龍(右)、趙今麥被讚「天選林嶼森與聶曦光」。(取材自微博)

宋威龍、趙今麥主演的現代愛情劇「驕陽似我」日前收官，流量破7.1億，並在豆瓣開出7.4高分，完勝2025年爆款劇「許我耀眼」、「難哄」、「愛你」、「狙擊蝴蝶」等，登上2025年最高分現偶劇。不過，該評分在顧漫小說改編劇中只排名第三。

「驕陽似我」自開播以來，幾乎穩坐同檔期戲劇收視冠軍。顧漫親自操刀編劇，保留「雪地告白」、「初吻」等名場面，全劇傳達「先愛自己再愛他人」、「雙向奔赴」的成熟愛情觀，被觀眾譽為「現偶清流」。

劇中，宋威龍飾演的霸總打破油膩套路，走的是「身心健康型霸總」路線；趙今麥從校園到職場的成長線則是細膩又自然，兩人CP感被讚「天選林嶼森與聶曦光」，還有網友說，「這是多年來第一次從頭到尾原倍速、沒有快進看的劇」。

雖然「驕陽似我」豆瓣分數不及顧漫另兩部「杉杉來了」、「何以笙簫默」的7.7分和7.5分，但仍舊勝過2025年多部大火現偶劇，包括白敬亭、章若楠的「難哄」（5.4分），以及趙露思、陳偉霆的「許我耀眼」（6.5分）。

外界分析「驕陽似我」獲得高口碑主要有三大關鍵，一是高度還原原著小說情節，二是宋威龍、趙今麥演技清新，CP感強，三為男女主角感情觀成熟，和亂撒糖的「工業糖精」不一樣，是近年少有的三觀正、不狗血的現偶劇。

據悉，宋威龍日前被拍到現身央視春晚彩排現場，這是他自2015年出道以來，首次參加央視春晚彩排。有網友認為，這是他演藝事業的重要突破，而「驕陽似我」起到了關鍵作用。

