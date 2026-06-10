打敗鹿耳門聖母廟 全台最強廟宇3個月吸690萬人朝聖
廟宇是台灣重要的信仰中心，也是許多民眾日常生活的一部分，根據交通部觀光署最新統計，今年1至3月香火最鼎盛的宗教場所，冠軍由雲林北港朝天宮拿下，3個月吸引逾690萬人次朝聖；去年最強廟宇台南正統鹿耳門聖母廟排名第2；第3名則是台中大甲鎮瀾宮。
觀光署公布今年1至3月各大廟宇人潮統計，最多人參拜的是北港朝天宮，共有690萬9000人造訪；第2名為正統鹿耳門聖母廟，吸引669萬人次；大甲鎮瀾宮433萬7183人次，排名第3；第4、5名分別為北港武德宮381萬9319人次，以及廟東夜市及慈濟宮207萬9477人次。
第6名至第10名依序為車城福安宮207萬1110人次、西螺福興宮175萬5073人次、佛光山129萬8426人次、白沙屯拱天宮114萬650人次、孔廟園區112萬2459人次。
北港朝天宮創建於清康熙年間，是台灣最具代表性的媽祖廟之一，也是許多信眾進香、朝聖的重要信仰中心。廟宇建築古色古香，保存精緻的木雕、石雕與剪黏工藝，具有深厚的歷史文化價值，每年吸引大批香客與遊客前來參拜，香火鼎盛。
北港朝天宮在Google上擁有4.7顆星，不少遊客讚嘆，廟宇莊嚴宏偉、文化底蘊深厚，走進廟裡就能感受到濃厚的宗教氛圍；周邊還有北港老街及各式在地美食，參拜之餘也能品嚐特色小吃、感受古鎮風情，是遊客造訪雲林必去的知名景點之一。
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