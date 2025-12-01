打敗0050？阮慕驊曝這類ETF崛起投資人搶買

▲財經專家阮慕驊表示，今年主動式台股ETF人氣愈來愈旺，目前市場上五檔主動式ETF，受益人連續六週創新高。（圖╱取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 近期台股ETF市場火熱，尤其近年主動式ETF問世以後，更是受到市場及投資人關注。財經專家阮慕驊表示，今年主動式台股ETF人氣愈來愈旺，目前市場上五檔主動式ETF，受益人連續六週創新高，規模也已達到785.9億元。阮慕驊點出主動式ETF兩大特點，是受到喜愛、在股市的致勝關鍵。

阮慕驊昨日在臉書上發文指出，今年橫空出世的主動式台股ETF人氣愈來愈旺。根據統計，目前市場上五檔主動式台股ETF，受益人連續創新高，規模已達到785.9億元，由於年底前還有四檔新主動式台股ETF將展開募集，預料將推升規模續增。

他分析，由於主動式ETF每天都可以買進和賣出股票，靈活操作，而且可以保留比被動式ETF更多的現金部位，有較大的股市多空行情的因應空間。

阮慕驊表示，這些主動式ETF的賦能，目的就是要跟被動式ETF區隔。投資人為什麼要去買？「當然就是衝著它可以打敗大盤，甚至可以打敗被動式ETF。」主動式ETF的選股，以及投資組合是否掌握了市場主流族群就是勝敗的關鍵。

阮慕驊進一步表，而且主動式ETF未來會有群聚性及驅同性，因為會漲的標的就是那些，因此，主動式ETF為了績效不輸其他家，就會共同去綁定特定的標的。例如，金像電在這波台股大跌2000多點，加上反彈千點行情中，不但沒什麼跌，反而股價創下歷史新高？「我發現主動式ETF持續加碼它，就說明了金像電這一波股價創新高的部分籌碼因子。」

