打棒球遭流浪狗追咬！左小腿現咬痕... 紡織界張孝全：老弱婦孺怎麼辦？

社會中心／馬聖傑、吳培嘉 新北市報導

棒球賽打到一半，板凳區突然清空，不是因為觸身球，而是在追狗！新北市新莊瓊林棒球場，昨天（週六）舉辦業餘的棒球比賽時，場上突然竄出多隻流浪狗，一名一壘手被咬傷，還有兩名外野手被流浪狗追，也差點被咬！被譽為紡織界張孝全的紡織業者扛布者，就PO出影片說，萬一被追的是老弱婦孺，該怎麼辦？

棒球比賽進行到一半，突然一隻黃狗竄進來，緊追外野手不放！板凳區瞬間清空，隊友們趕過來想幫忙解圍。追狗，結果自己反被狗追！兩隊球員不分敵我，高舉球棒上前驅趕！大家繃緊神經，因為上一場比賽中，真的有人被流浪狗咬傷！被咬傷的是一壘手，即便穿著長褲，還是能看到清析咬痕，讓在場比賽的人，一邊打球，還得擔心被流浪狗追咬。

遭追左外野手彭同學：「（狗）被球棒驅趕之後，依舊回來場邊警戒，一人被黃狗追一人被黑狗追，不是每一隻都意圖去追人或咬人。」

當時影片中被黃狗追的就是彭同學本人，事發地點就在新北新莊瓊林棒球場，兩隊板凳區清空，不是因為觸身球，也沒起衝突，而是合力驅趕流浪狗，事實上，流浪狗在這邊聚集，不是一天、兩天的事情，但通常不會主動攻擊人，沒想到這回發生意外。

遭追左外野手彭同學：「這種狗隻會出現在球場，已經也不是一天兩天的事情，但是會去主動追人的事件，其實比較少發生，（學長）對這種狀況比較熟悉，他們都知道會去拿球棒，去做追趕或驅趕的動作。」





被譽為紡織界張孝全的紡織業者扛布者，po出影片說，如果今天被咬的不是穿裝備的球員，而是老弱婦孺；如果是晚上，一個人走在河堤邊，同時遇到三條狗，真的能全身而退嗎？

新北動保處處長楊淑方：「已經啟動調查及捕抓，釐清犬隻是否有（飼）主飼養，若為遊蕩犬隻也將會進行收容。」

動保處介入處理，希望這種狗追人事件，別再上演。

