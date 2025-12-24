打棒球、過路口都要「專心」 中職吳念庭、吳復連父子任交安大使

為了強化路口安全宣導，交通部公路局，特意找來職棒選手吳念庭，與他的父親前職棒選手吳復連，兩人一起擔任路口交通安全大使，希望把棒球賽場「專心」的精神，傳達給每一個路口的用路人。

圖／TVBS

由中華職棒啦啦隊，熱舞開場，公路局舉辦交通安全宣導活動，特地找來中職打擊王吳念庭，與他的父親棒球頑童吳復連兩人擔任大使、拍攝宣導片。

公路局路口安全宣導片：「爸紅燈啦，過馬路先不要滑手機比較安全啦。(抱歉抱歉。)」

生活化的對話，就是要跟大家分享，無論是打球還是走路，開車還是騎車，專心，都很重要。

前中職選手吳復連：「(駕駛)你不專心的話，馬上就失誤了。」

中職選手吳念庭：「(行人)當然也是要注意右邊或左邊來車，要更加提醒自己過馬路就是要專心。」

圖／TVBS

公路局表示，雖然近年交通事故死傷人數有在下降，但他們希望下降速度，更快一點，大家在路上更安全一點。

公路局局長林福山：「棒球要贏要穩穩守住每一分，那在人生這個旅程上面，人生要贏就是要在路口，穩穩守護住每一個人，看見行人要主動停讓，行人這一部分，到路口的時候就要更專心。」

針對不同年齡層，用心宣導，高齡換照找來金曲歌王沈文程；路口停讓不分年齡層找來棒球明星，希望透過安全宣誓儀式，讓每個人都能夠安全回家。

