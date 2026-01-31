打槍埔社區深耕5年 人文涵養新面貌

馬來西亞檳城，打槍埔社區活動中心舉辦「竹筒回娘家」活動，匯聚百位社區居民與志工，見證慈濟深耕社區五年的成果。從環境改善到人心連接，點滴善念，正為社區注入持續向前的力量。

悠揚的古箏樂聲揚起，為竹筒回娘家活動揭開序幕，大家靜心聆聽，沉澱心靈。志工鄭建偉：「今天的活動真的很成功，我們又有淡汶的師兄師姊們，一起來參訪，還有19位中國大陸的師兄師姊， 家庭成員一起來，今天真的是有這樣的緣分，真的是大好因緣。」

志工分享慈濟從2019年起，走入打槍埔社區的歷程，從每月大掃除、種樹美化環境、到開辦電腦班，一步一腳印翻轉社區樣貌，獲得政府肯定，社區活動中心的管理權交由慈濟，而慈濟也不負眾望，耗時五年時間，將打槍埔打造成一個溫暖、富有愛心的社區家園。

民眾 郭玉蘭：「非常好 能瞭解打槍埔的改變，然後知道慈濟在背後在做些什麼，利益大眾，教育真的很重要，以前我是小的時候， 想補習也沒有得補習，因為沒有錢，現在看到這真的很好。」

分發福慧紅包，將上人的祝福送到每位與會者手中。大家手握心燈，虔誠祈福。將點滴愛心投入志工準備的大竹筒，高齡87歲的馮以濟，特地帶了五個竹筒回娘家，以實際行動支持善行。

民眾 馮以濟：「放在錢包裡面很麻煩，就放進去(竹筒)，這個是善事，幫助有些需要的人，這是小事 不是大錢 小錢，我得到心安 理得。」

存下善款的同時，也儲蓄信任與關懷。打槍埔的改變，來自長久的陪伴與真誠付出，看見社區善愛循環。

