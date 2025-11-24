打死不看！李強避高市眼神 專家：對到眼回國完蛋

中日緊張升溫。（示意圖／翻攝自pexels）





中日緊張升溫，在剛結束的南非G20，日本媒體捕捉到中國總理李強一直迴避與日本首相高市早苗有交集，不僅在高市發言前提前離席，甚至在大合照時刻意讓高市提前入席，兩人一度不小心對上了眼，李強還隨即撇開頭。肢體語言專家分析，見面三分情，李強要是被拍到表情跟眼神柔和的瞬間，回到中國就慘了。

日本首相高市早苗：「與中國之間各種形式的對話，我國始終保持開放，我們從未把門關上。」

日相高市早苗不斷對中國喊話，因為G20期間，怎麼樣就是碰不到中國總理李強，3天議程中，高市發言時，李強不是離席不在、換別人來坐，就是大家拍手，唯獨他繃著一張臉直視前方，眼神絲毫不敢與高市交會。

日本智庫東京財團首席研究員柯隆：「若李強隨意與高市對上眼，人的表情在眼神交會時，難免會柔和下來，若那一瞬間被拍下來，等他回國處境就會變得非常危險。」

就連拍大合照，刻意讓高市先到、李強後到，兩人中間硬是隔了大空位，一度只隔3公尺，只見高市不斷往左看，想找機會打招呼。下一秒兩人真的對到眼，但0.1秒後，李強就趕快撇頭，拍拍背後的歐洲理事會主席柯斯塔，要他和范德萊恩趕快入席當屏風。

同一時間，中方不斷製造輿論，使館和軍方輪番發布諷刺漫畫，將高市影射為魔女焚燒和平憲法，並復活軍國幽靈，甚至酸她以台灣為幌子，背地裡卻想復辟軍國主義。

中國外交部發言人毛寧（11/21）：「如果日本想重走軍國主義的老路，中國人民不會答應。」

毛寧還頻頻以日語發文，想影響日本輿論，卻被日本網友洗版，留言狂罵「中國沒資格批評日本」、「若熱愛和平為何要對台灣動武」等，被大量留言灌爆。

住在日本的中國男子vs.日本記者：「12月，但消息一出來，我就馬上取消機票了。」

在如此氛圍下，就連在日本的中國人也不敢回到家鄉，就怕不知何時才能再回到日本。中日齟齬陷入長期戰，激烈的外交角力恐怕還要持續好長一段時間。

