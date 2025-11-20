打死不退！盼立院通過院版《財劃法》 卓榮泰：絕不重編預算

行政院拍板院版《財劃法》草案，被問及針對藍白再修版本的下一步動作，行政院長卓榮泰表示，若覆議不成就釋憲，好像歷史重演，自嘲「忘記我已經提了多少次覆議」。（圖／行政院提供）

行政院會今天（20日）拍板通過政院版《財劃法》修法草案，中央對地方預計整體挹注地方經費將達新台幣1兆2,002億元，創歷年新高。然而針對藍白上週通過《財劃法》再修正版的下一步動作，行政院長卓榮泰並未明確表態，僅表示若覆議不成就釋憲的話，好像歷史重演，更自嘲「忘記我已經提了多少次覆議」；然而若政院版遭立法院杯葛，他說，將拜託執政黨團據理力爭，且強調「受害的是全國人民，最終國家被逼著坐上財政失速列車，無法接受」。

行政院今天上午在院會通過院版《財政收支劃分法》修正草案，並由財政部國庫署長陳柏誠在記者會說明，與舊版、新版財劃法相比，政院版本規模拉高至1兆2,002億，同時，陳柏誠也強調，保障統籌稅款、一般性補助款、計畫行補助款獲配額基數不低於114年的分配水準。

被問及藍白先前針對《財劃法》再修法的下一步動作? 卓榮泰指出，若仍是覆議未成，又提出釋憲，這好像歷史重演。「已經忘記我至今提出多少次覆議」，但行政院都是被動提出。他強調，這一次有一個最大共識的版本在手裡，很希望立法院能夠有機會，重新審慎省思各種版本。也希望此版本能夠取得國人的支持和信任，「我想國人的信任就是對行政院最大的支持。」

若藍白兩黨在立法院繼續杯葛《財劃法》院版，卓榮泰說，期許立法院民進黨團要據理力爭。這牽涉到未來國家財政整個結構的問題。如果明年的中央政府總預算無法如期被審議通過執行，受害的不是中央或地方政府，而是全國人民。

卓榮泰強調，若立法院要求退回重編，毫無道理，無法接受。即使重編也不能違反財政法，所以都是無法執行。他呼籲立法院不要一意孤行，「當國家被逼著坐上財政失速列車，一定會出狀況。若逼行政院執行，將會爆發財政土石流，釀成巨大災害」。

卓榮泰也說，若立法院要逼行政院執行違憲違法的法律，行政院做不到，國人也不容許，「這就是行政院的底線」。



