打氣旺 流感疫苗二階開打

十一月一日起，公費流感及新冠疫苗進入第二階段接種，開放五十歲至六十四歲無高風險慢性病成人施打。疾管署長羅一鈞表示，截至十月底，全台流感疫苗接種人數已達四三一點七萬人，創下歷年同期最高紀錄，若打氣持續踴躍，月底將討論是否增購疫苗，不過研判不會開放全民公費接種，隨氣溫下降，預估流感疫情十二月將捲土重來。

羅一鈞表示，今年流感疫苗共採購六百四十八萬劑，因接種踴躍，疾管署已啟動開口合約緊急加購廿萬劑，累計採購量達六百六十八萬劑，目前仍有約二百卅萬劑可供接種。新冠疫苗庫存則十分充足，鼓勵民眾同時接種，以建立完整防護力。

他提醒，流感疫情雖已連續三周下降，上周類流感就診人次約十一萬，但仍處流行期，預估十一月中旬後才會趨緩。隨著氣溫逐漸下降，疫情可能在十二月中下旬或明年一月再度升溫，「疫苗要兩周才有保護力，現在接種才來得及。」

疾管署今年第九度與全聯福利中心合作，在全台約一百廿家全聯與大全聯門市及家樂福卅二家門市設接種站，全國另有四千四百餘家合約院所提供公費疫苗服務。

疾管署昨邀請藝人謝祖武與曲艾玲擔任防疫大使，並於全聯與羅一鈞一同施打疫苗。謝祖武笑說，能和羅署長一起打很特別，也感受到政府和全聯的用心。曲艾玲則指出，在超市環境接種更放鬆，也讓民眾願意主動施打。

相較於流感疫苗，新冠疫苗打氣較低，羅一鈞強調，流感與新冠疫苗可同時施打，不會增加發燒、痠痛等副作用，安全性與單獨接種相同。民眾若有施打疫苗意願，可透過「流感新冠疫苗及藥劑地圖」或一九二二防疫專線查詢鄰近院所，建議事先預約以免久候。

