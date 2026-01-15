打水光前必看！ 《嘿 醫美好辣2》第十二集揭「針具 × 深度 × 安全」三大關鍵
《嘿 醫美好辣2》第十二集播出後，立即掀起議題討論。主題聚焦「水光療程安全」，四位專業醫師以大量臨床案例，從最基本的針具到最容易被忽略的深度限制，全面解構水光施作背後的醫學邏輯。
主持人粲詠坦言：「大家都說水光讓皮膚喝飽水，但我更想知道怎麼『安全喝』。」
手打與機打：兩派優勢一次看懂
節目指出：
1.手打：適合凹疤、局部加強，但高度依賴醫師技術。
2.機打：深度穩定、均勻，適合全臉保濕、怕痛族群。
何于甄醫師補充，許多男性病患因韓系男團的「無瑕感肌膚」而開始接觸水光，機打更成為男性常見選擇。
水光深度為何不能超過2 mm？
王修含醫師強調，皮膚深層血管密集，若施打過深又使用填充類物質，可能造成血管栓塞。
因此衛福部明訂：水光施打深度必須控制於 2 mm 以內。
眼周因有六條動脈與中央視網膜動脈相通，更是危險部位，需由熟悉解剖的醫師操作。
疼痛全解析：其實不是你太怕痛，是針具差別大
謝承翰、陳依凡共同醫師分析：疼痛度受到好壞針具影響極大。
1.好的 34G 高規針具：尖細、耐用、打百發不鈍
2.劣質針具：幾針就鈍、拉扯皮膚、造成瘀青與腫脹
王修含醫師分享，有病患表示：「打 34G 針完全不需要敷麻藥！」
海外施打風險：韓國案例最多
節目中，三位醫師都提到「修補求美者」的經驗：
有些人到韓國施打水光，回國後臉上出現一顆顆突起、甚至有永久性的異物性肉芽腫。「甚至連手術也難根治」。
常見原因包括：
1.將膠原蛋白增生劑誤用當水光「淺打」
2.非原廠針具
3.消毒不全
4.不符國內法規的產品
最嚴重可導致蜂窩性組織炎或永久性疤痕。
恢復期取決於：膚況×針具×深度
一般恢復期如下：
1.針孔：1 天
2.紅腫：3 天
3.瘀青：3～7 天
若使用劣質針具，甚至可能兩週以上無法消退。
節目最後由四位醫師共同提醒：
水光療程沒有萬能配方，但有萬用原則──合格醫師、合法診所、原廠針具。
安全到位，水光才能真正帶來皮膚的透亮感，而不是反效果的傷害。
想要第一手直擊醫美好辣節目內容與快訊，請鎖定中華民國美容醫學醫學會Youtube頻道、粉專，LINE TV(嘿 醫美好辣頻道)、凱擘大寬頻電視與 Youtube 頻道。本集欣獲「橋締」冠名支持播出，凸顯台灣優質醫美產業對正確美容醫學衛教的支持與在乎，而觀眾想要知道更多節目精彩花絮與醫美整形報導，請鎖定台灣好新聞與TDN.TODAY 善思新聞網。在影片下方留言 (或詢問)，就有機會讓本集來賓何于甄醫師、謝承翰醫師及陳依凡醫師，親自與你在線上互動。
更多新聞推薦
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 8 小時前 ・ 263
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
周杰倫澳網被秒殺！林書豪虧「動都沒動救命啊」刪片
「周董」周杰倫14日以球員身分參加澳洲網球公開賽新推出的「一分大滿貫」比賽，因猜拳猜輸對手，沒能先發球，結果首場就被「愛司球」光速淘汰。對此，周杰倫的好友林書豪，今凌晨拍片虧周董，不久後刪除。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 8
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 28
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 1 天前 ・ 277
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 17
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 193
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 37
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 7 小時前 ・ 101
一天2顆雞蛋害高膽固醇？醫點名「2款蛋」才是大忌 吃對能穩血糖
不少長輩認為，多吃蛋黃會造成膽固醇過高，事實並非如此。復健科醫師王思恒提到，蛋黃長期被誤解為心血管的「頭號敵人」，不過最新研究顯示，每天吃1到2顆雞蛋，並不會造成膽固醇過高，不過烹調方式要注意，建議水煮、蒸煮，而奶油炒蛋、炸蛋是大忌。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 7
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 224
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 112
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 2
周杰倫澳網「動都不動、球都沒碰到」被淘汰！好友林書豪開酸了
天王周杰倫（周董）參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，成為首位踏上澳網賽場的華人歌手，自嘲「連球都沒碰到」首輪止步後，好友前NBA球星林書豪也發文嘲笑他。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 21
走過近20年！《天才衝衝衝》邁入播出1千集 竟找回首集嘉賓
【緯來新聞網】徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持的華視節目《天才衝衝衝》將迎來第一緯來新聞網 ・ 47 分鐘前 ・ 發表留言
賈永婕登頂台北101嚇壞眾人 婆婆打電話求：爬一次就好
台北101董事長賈永婕日前為了宣傳Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》，親自挑戰攀登101大樓頂端的圓球，自嘲是「瘋子董事長」。不過，畫面一出立刻嚇壞眾人，就連婆婆也親自打電話拜託她：「只要爬一次就好。」中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 150
鬼鬼傳訊息炎亞綸沒回 被退追蹤「那是他的自由」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌代言活動，近期她與炎亞綸友誼生變的傳聞數度被提及，鬼鬼面對媒體，直言現階段就是彼此生活圈不同，「可能之後又會聯絡上。」對於炎亞綸社群的取消關注，她也淡定表示：「這是他的選擇跟自由，反正我也沒有追蹤任何人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 10
鬼鬼1歲女兒狂喊爸爸！ 曝感情現況「有認識新的人」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌活動，去年一月宣布當媽，滿周歲的女兒在日前抓周宴上，抓到了千元大鈔。她笑說，慢慢能在女兒身上看到自己的影子，不過女兒最會講的，竟然是「爸爸」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 1
WBC／冠軍捕手集訓首日就現身 林家正坦言不排除回中職可能性
世界12強冠軍捕手林家正在今年的WBC世界棒球經典賽再次入選，15日的報到日他也現身集訓，目前是自由球員的他下一步動向為何沒有多透露，不過他也表示自己不會排除回到台灣打職棒的可能性。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 10