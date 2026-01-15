打水光前必看！ 《嘿 醫美好辣2》第十二集揭「針具 × 深度 × 安全」三大關鍵





《嘿 醫美好辣2》第十二集播出後，立即掀起議題討論。主題聚焦「水光療程安全」，四位專業醫師以大量臨床案例，從最基本的針具到最容易被忽略的深度限制，全面解構水光施作背後的醫學邏輯。

主持人粲詠坦言：「大家都說水光讓皮膚喝飽水，但我更想知道怎麼『安全喝』。」

手打與機打：兩派優勢一次看懂

節目指出：

1.手打：適合凹疤、局部加強，但高度依賴醫師技術。

2.機打：深度穩定、均勻，適合全臉保濕、怕痛族群。

何于甄醫師補充，許多男性病患因韓系男團的「無瑕感肌膚」而開始接觸水光，機打更成為男性常見選擇。

水光深度為何不能超過2 mm？

王修含醫師強調，皮膚深層血管密集，若施打過深又使用填充類物質，可能造成血管栓塞。

因此衛福部明訂：水光施打深度必須控制於 2 mm 以內。

眼周因有六條動脈與中央視網膜動脈相通，更是危險部位，需由熟悉解剖的醫師操作。

疼痛全解析：其實不是你太怕痛，是針具差別大

謝承翰、陳依凡共同醫師分析：疼痛度受到好壞針具影響極大。

1.好的 34G 高規針具：尖細、耐用、打百發不鈍

2.劣質針具：幾針就鈍、拉扯皮膚、造成瘀青與腫脹

王修含醫師分享，有病患表示：「打 34G 針完全不需要敷麻藥！」

海外施打風險：韓國案例最多

節目中，三位醫師都提到「修補求美者」的經驗：

有些人到韓國施打水光，回國後臉上出現一顆顆突起、甚至有永久性的異物性肉芽腫。「甚至連手術也難根治」。

常見原因包括：

1.將膠原蛋白增生劑誤用當水光「淺打」

2.非原廠針具

3.消毒不全

4.不符國內法規的產品

最嚴重可導致蜂窩性組織炎或永久性疤痕。

恢復期取決於：膚況×針具×深度

一般恢復期如下：

1.針孔：1 天

2.紅腫：3 天

3.瘀青：3～7 天

若使用劣質針具，甚至可能兩週以上無法消退。

節目最後由四位醫師共同提醒：

水光療程沒有萬能配方，但有萬用原則──合格醫師、合法診所、原廠針具。

安全到位，水光才能真正帶來皮膚的透亮感，而不是反效果的傷害。

