打油詩諷藍白《財劃法》公式搞烏龍 鍾佳濱：亂台廢武功、國家遭掏空

照片來源：鍾佳濱臉書截圖

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

藍白日前又聯手三讀通過《財政收支劃分法》修正草案，引發民進黨中央、地方政府與綠營政治人物嚴厲批評。民進黨立委鍾佳濱今（27）日透過臉書發表打油詩，諷刺修法亂象：「藍白不用功，公式搞烏龍，一法竟三修，亂台廢武功，國家遭掏空。」

行政院長卓榮泰強調，立院版本修法極端矛盾、窒礙難行，將造成中央政府舉債超過公債法上限，壓縮國防、救災與國家發展預算。總統賴清德也警告，藍白版本將使中央救災困難。民進黨陣營的批評火力集中在公式烏龍與地方不公，以及掏空中央與違法舉債兩個核心面向。

廣告 廣告

綠營縣市長公開表達憂心，稱藍白版本分配公式只重人口數，未納入工業污染成本、社福需求、公共服務成本等關鍵因素。高雄市長陳其邁指出，對於高雄這類承擔重工業代價的城市，資源分配將更不公平，呼籲公式需全盤檢討。

民進黨立法院黨團指藍白修法導致中央須移出逾6千億元規模的財源，將迫使中央舉債飆破5000至6000億元，嚴重違反《公債法》限制，形同債留子孫。黨團總召柯建銘將此案定調為「政治鬥爭」，警告將導致憲政體制紊亂。

針對目前地方政府遲遲無法分配的345億元未分配款，民進黨團已提出暫行條例，主張將此款項用於擴大社會福利，包括婦女坐月補助10萬元、國保年金月領8000元，以及上班族勞退自提1%政府加碼1%，以提供另一種分配思維。

照片來源：鍾佳濱臉書截圖

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

質詢李洋棒球資源惹議 葉元之喊冤：大段質詢中幾句遭「放大檢視」

少年涉詐暴增 吳宗憲提兼顧保護與究責「兩把尺」幫孩子回正軌

【文章轉載請註明出處】