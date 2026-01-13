打清流牌！ 上任後第一個地方選舉 賴清德親自「獵才」

台北市 / 綜合報導

距離年底的地方選舉，倒數10個多月，民進黨本週初選週，預計將確認初選縣市提名人選。而這次是總統賴清德上任後第一個地方選舉，有分析指出民進黨這次提名有個和以往不同的現象，之前已經提名的、傳統上被視為五五波、或是艱困選區的縣市，像是宜蘭、苗栗，以及即將提名的南投，都是賴清德親自「獵才」，鎖定律師、醫師等專業人士。有資深媒體人認為是可以為綠營注入新血，但組織戰可能需要加強。而藍白方面，國民黨像是在台中、宜蘭、新竹縣等，多個縣市有待協調。不過民眾黨中央委員、台中市議員江和樹直接公開喊話，表示比較傾向支持江啟臣，希望國民黨快點定案。

台中國民黨新人參選議員，已經掛上和立法院副院長江啟臣的看板，他是江啟臣的子弟兵許育璿。而國民黨台中市長提名人選江啟臣和立委楊瓊瓔姐弟相爭有待協調，有小雞先掛上看板引起關注。而台中的民眾黨議員也公開喊話。

台中市議員(眾)江和樹說：「希望國民黨趕快定案我個人黨內部分比較支持江啟臣，希望市長有國際意象再來他比較年輕。」民眾黨中央委員台中市議員江和樹直接點名江啟臣，也向國民黨中央喊話，希望人選盡速定案。而在宜蘭的藍白合，民眾黨早已徵召前立委陳琬惠，但藍營人選立委吳宗憲議長張勝德二搶一，有待國民黨中央協調，傳出國民黨主席鄭麗文提出宜蘭縣長提名人選三條件，要能勝選要能藍白合要能在選戰中抵擋得住司法攻擊。不過鄭麗文13日親自否認。

國民黨主席鄭麗文說：「澄清過按照規章沒有提出其他條件各縣市都是。」距離選戰倒數10個月，多個縣市人選等待協調，部分縣市人選出爐後，還要進入藍白合深水區。而綠營，這次提名時程拚進度。

其中，有分析指出，在部分傳統上被視為艱困選區以及五五波選區，總統兼民進黨主席賴清德親自啟動「獵才計畫」，鎖定專業人士，像是宜蘭縣，已提名律師出身的宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳；而在艱困選區長期被視為深藍票倉的苗栗，則提名也是律師出身的議員陳品安，挑戰現任苗栗縣長鍾東錦；另外在南投，民進黨擬定徵召新北市牙醫師公會理事長温世政。

資深媒體人陳敏鳳說：「長期沒有新血刺激民進黨，廣招黨外專業人才，但欠缺組織宣戰經驗，補強組織能力還有整個選舉文宣能力。」資深媒體人指出，雖然能為綠營注入新血，但地方組織戰仍是重點。而藍綠白提名時程，藍營得先等人選到位進入與民眾黨的協調程序；綠營則是還要推進新竹縣市，以及仍在卡關中的台北市，還有多位人選被點名的桃園市。已進入選舉年，各陣營審慎出牌。

