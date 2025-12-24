打火機不能丟一般垃圾！環保局曝「正確做法」 丟錯最高罰6千

生活中心／彭淇昀報導

打火機該歸為哪一類呢？日前有民眾一次丟了100支打火機，導致垃圾車竄出白煙、火花，所幸清潔員緊急使用滅火器，才沒讓火勢擴大。新北環保局曾指出，打火機不能丟一般垃圾，屬於廢塑膠類，且回收前要將裡面高壓氣體排出。

新北環保局指出，打火機屬於「廢塑膠類」，回收前要將裡面高壓氣體排出，避免高溫引爆釀災。（示意圖／資料照）

新北環保局曾在臉書粉專發文表示，很多人都以為打火機是一般垃圾，但其實是「廢塑膠類」，不過打火機內的高壓氣體易燃，容易高溫引爆，所以在回收前應先至空曠處將內容物排出，並與其他資源回收物分開交給清潔隊循線回收車。

至於要如何把打火機的內容物排出？新北環保局分享小訣竅，可在空曠處用膠帶、橡皮筋固定住按壓處，靜置一段時間即可排空；還有民眾詢問，打火機出現破損、漏氣等情況時該如何處理？新北環保局回應，依然要將內容物排出後，再單獨交付資源回收車，並在包裝外註明外殼有漏氣的情況。

針對垃圾分類，各縣市環保局也提醒，務必做好分類、正確丟棄的動作，若未依規定處理，可依《廢棄物清理法》處以新台幣1200至6000元罰鍰。

