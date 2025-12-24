打火機亂丟恐爆炸？環保局揭「3步驟」免噴6千罰鍰

生活中心／饒婉馨報導

許多民眾都不清楚打火機用完該丟哪，日前有民眾一次丟了逾100支打火機，導致垃圾車當場竄出大量白煙，甚至出現火花，所幸隨車人員及時發現，逐一破袋檢查才發現是打火機闖的禍。新北環保局曾明確指出，打火機不能丟一般垃圾，且屬於廢塑膠類，回收前要將裡面的高壓氣體排出，違者依法最高可處6000元罰鍰。





打火機丟垃圾車恐爆炸！環保局揭正確做法「3步驟」：最高罰6000元

新北環保局粉專小編特別說明「安全排空」的方式，並提醒民眾務必確實排空，以免釀災。（圖／翻攝自臉書粉專《新北i環保》）

新北市環保局近日於臉書粉專「新北I環保」特別發文提醒，許多民眾在進行大掃除時，常誤以為拋棄式打火機是不可回收的「一般垃圾」，但其實它的外殼材質屬於「廢塑膠類」。環保局強調，打火機內部填充了高壓液態丁烷等易燃氣體，若未經處理直接混入垃圾堆，在垃圾車進行機械壓縮的過程中，極易因受壓、摩擦而發生高溫引爆。為此，粉專小編特別說明「安全排空」的方式，民眾若要排放打火機殘餘內容物，務必選擇在「室外空曠處」進行，並可利用膠帶或橡皮筋固定住按壓處，透過靜置方式讓內部氣體徹底排空。

打火機並非一般垃圾，而是「廢塑膠類」。（圖／翻攝自臉書粉專《新北i環保》）

針對民眾在貼文下詢問，若打火機外殼已破損或出現漏氣徵兆時該如何處理？環保局回應，即便打火機已有損壞，仍需盡可能將內容物排出，並採取單獨包裝後交付資源回收車，更重要的是在包裝外明確註記「內有漏氣打火機」等警示字樣，主動告知清潔隊員，避免回收過程發生不測。最後，各縣市環保局再次重申，垃圾分類不僅是環保責任，更是法規義務。請民眾務必確實落實高壓容器的正確回收流程，若經查獲未依規定分類而隨意丟棄者，環保單位將依《廢棄物清理法》第12條，處以新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰，呼籲大眾切勿心存僥倖，以免危及公共安全又傷了荷包。



