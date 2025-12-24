打火機當一般垃圾丟棄最高罰6000 民眾扔垃圾車壓縮瞬間爆火花

打火機。（示意圖／Unsplash）

日前發生民眾倒垃圾後，垃圾車壓縮瞬間突然爆火花，原來其中一袋裡面裝有上百顆打火機，所幸清潔隊員迅速撲滅火勢才沒釀災。新北市環保局曾宣導，打火機並非一般垃圾而是「廢塑膠類」，丟棄前務必把內容物排出，否則容易高溫引爆。

新北市環保局有透過官方臉書發文宣導，民眾家裡常見的打火機不是一般垃圾，是可以回收的廢塑膠類，特別提醒「請排空內容物並單獨交付資源回收車」。

同時官方臉書也進一步分享有關打火機的小知識，打火機的高壓氣體可能易燃，容易高溫引爆，故請民眾回收前應先前往空曠處把內容物排出，透過這些小動作守護清潔隊員跟系統的安全。

日前彰化有民眾把上百顆打火機裝袋丟進垃圾車，清潔隊員注意到壓縮瞬間爆火花，迅速撲滅火勢才沒釀災。（圖／翻攝畫面）

至於就算打火機外殼有破損，仍須確認氣體燃料是否完全排光，如果可以建議在表面貼上標籤，清楚標示「有漏氣」字樣，讓清潔隊員一目了然。若民眾未依照相關規定回收，造成公共安全風險，可依《廢棄物清理法》第12條規定，處以新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

12月初彰化縣彰化市福山街出現民眾把上百顆打火機裝在袋子裡，再直接扔到垃圾車內，在進行壓縮時突然竄出火光，清潔隊員迅速拿滅火器撲滅火勢，才沒有釀災。事後彰化市清潔隊長張筱薇指出，垃圾車在作業過程中會進行強力壓縮，因此所有可能爆裂的物品，例如瓦斯罐、打火機、電池等，都相當危險，一旦引燃不僅會造成設備損壞，更可能危及清潔隊員生命。

