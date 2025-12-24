打火機非垃圾？回收前「必做事情」曝 亂丟最高罰6000元
打火機是生活中的常見工具，然而近日有民眾一次丟棄100多個打火機，導致垃圾車起火，好在清潔員趕緊拿來滅火器，才沒有讓火勢進一步擴大。其實新北環保局過去就有提醒，打火機屬於廢塑膠類，並非一般垃圾，回收前要將裡面的高壓氣體排光，同時分享不用一直壓著，輕鬆排出氣體的方法。
新北市環保局過去在臉書粉專發文指出，很多人都以為打火機是一般垃圾，但其實它是屬於廢塑膠類可以回收，但由於打火機內的高壓氣體易燃，容易高溫引爆，所以民眾回收前應先至空曠處將內容物排出，並與其他資收物分開交給清潔隊的循線回收車，這個小小動作能守護清潔人員跟垃圾車的安全。
有民眾詢問，「要怎麼把打火機裡面的內容物排出？」新北環保局也給出小訣竅，稱打火機排空可於空曠處，以膠帶、橡皮筋固定住按壓處，靜置一段時間後即可排空。不過並非每個縣市都將打火機列為可回收物品，部分地區將其列為一般垃圾，但仍然需要排空內部氣體，才能放到垃圾袋裡。
另外打火機若出現破損，依然需要把裡面的氣體燃料排光，並於外面貼上標籤，告知有漏氣後即可回收。針對垃圾分類，各縣市環保局也強調，務必做好回收和正確丟棄動作，若未依規定回收者，可依《廢棄物清理法》第12條處以新台幣1200元以上6000元以下罰款。
更多中時新聞網報導
蕭煌奇目中無人嗨歌 揪李炳輝陪唱
卡麥隆憂《阿凡達3》票房 賺不夠多 續集就喊停
金宇彬申敏兒大婚 暖捐3億韓元行善
其他人也在看
能源轉型變這樣？壓垮光電業！協會示警：外資嚇到啟動「千億撤資計畫」
台灣光電產業正面臨存亡關鍵時刻！太陽光電產業七大公協會於22日發出沉重警訊。業界直指，今年不僅飽受天災與輿論抹黑之苦，近期立法院倉促修訂《環評法》更被視為壓垮能源轉型的「最後一根稻草」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 75
早上第1杯水別喝！譚敦慈曝正確煮水時間 警告2種水喝進毒素
「多喝水有益健康」幾乎是老生常談，但你知道嗎？煮水也藏著不少學問。水雖看似透明潔淨，卻可能暗藏塑膠微粒、重金屬與永久化學物質PFAS等危機。護理師譚敦慈提醒，選對煮水時間與方式，才能有效降低化學物風險健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
冷氣團挾水氣襲台！粉專曝「最凍時刻」：挑戰今冬最有感
今（24）日東北季風稍增強。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，氣象署已將本日會抵達的冷空氣正式升格為「冷氣團」，預計今日晚上至週末會是影響最大的時段，「冷意的感受上，絕對有機會挑戰今冬最有感」。三立新聞網 setn.com ・ 44 分鐘前 ・ 發起對話
全台急凍！聖誕節冷氣團強襲「又濕又冷」 低溫跌破9度
把握最後好天氣！氣象專家林得恩指出，明（24）日起東北季風增強，北部與東北部氣溫驟降，到了聖誕節當天將有更猛烈的冷空氣南下，全台急凍，低溫恐跌破9度。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
入冬第2波冷氣團要來了！這天轉冷挾水氣凍台 粉專：濕冷感很要命
距離12月25日聖誕節只剩下2天，屆時的天氣狀況已經大致底定。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，下一波冷空氣預計25日清晨抵達，強度接近冷氣團，且挾帶水氣；2地很可能度過濕冷聖誕節，「下雨加成之下，那個濕冷感是很要命的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
下波冷空氣更強！「0度線」高度降低 高山有望飄雪
今天(22日)東北季風影響迎風面地區有短暫雨，氣象專家吳德榮指出，明天各地晴朗、明顯回暖，週三起另一波冷空氣逐漸南下，強度比上一波更強，週四、五「零度線」高度降低，3000公尺以上高山有零星飄雪機率。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
聖誕週天氣曝！週三起水氣增 全台轉雨傘備齊
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署指出，受東北季風波動影響，本週台灣天氣將呈現水氣逐日遞增的趨勢。今（22）日 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 1
變天了！聖誕節冷氣團來襲「低溫下探13度」這天半個台灣有雨
今（23）全台氣溫明顯回升，不過好天氣僅維持一天，明（24）東北季風將明顯增強，聖誕節（25）日當天將有冷氣團南下，氣溫驟降，一路將影響到26日，民眾將度過一個寒冷的聖誕節假期。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發起對話
下午起冷空氣報到！明恐跌破10度 專家：濕冷模式啟動
中央氣象署於今晨3時許發布濃霧特報，今日清晨台灣西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，高雄已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。氣象署也在今晨4時許發布陸上強風特報，因東北風增強，今日上午至明晚（25日）蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 發起對話
「0度線」高度降低 聖誕節有望下雪！下波冷更強久
【江宜潔／綜合報導】今（22）日受東北季風影響，迎風面大台北山區、基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，尤其宜蘭可能出現大雨，另大台北平地下半天也有零星飄雨機會，而這波濕涼預計明（23）日開始趨緩。專家提醒，下一波冷空氣會更強久，且聖誕節前後「0度線」高度降低，部分高山都有機會追雪。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
SpaceX 全面回收上路、一圖表看懂火箭技術差異、台廠供應鏈優勢浮現
[Newtalk新聞] 根據TrendForce最新研究，由於Starlink部署衛星星系需求上升，加上美國太空軍(US Space Force)定期發射國防衛星需求，太空廠商SpaceX已從部分回收火箭技術，轉往全面回收方向發展。此外，在火箭本體回收、新型燃料推動全球商用火箭發射成本逐漸降低的情況下，Arianespace、Mitsubishi Heavy Industries、中國航天科技集團(CASC)等傳統大型火箭廠商，對於投入一級火箭回收技術驗證的意願跟著提高。 TrendForce表示，目前一次性火箭的平均發射成本落在1.1億至1.8億美元，部分回收則是6,700萬美元左右。全球主要大廠積極發展可回收技術，目標在達成全面回收的情況下，將發射成本降低至200萬至500萬美元。 現階段SpaceX的Falcon 9可回收一級火箭，燃料主要由高度精煉的航空煤油(Rocket Propellant-1)、液態氧(Liquid Oxygen)組成。然一級火箭回收後，須耗費額外時間與成本進行大規模內部煤渣清潔工程。為增加可回收火箭發射頻率，SpaceX於2025年10月，在星艦(Sta新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2
聖誕節下探10°C！迎入冬第2波冷氣團 高山有望降雪
【高沛生／綜合報導】氣象專家指出，東北季風減弱，各地晴朗回暖，但明天下午起冷空氣南下，北台灣率先變天轉涼。週四至週六冷空氣影響最明顯，北部、東部轉為濕冷型態，平地低溫有機會下探10°C，強度具備發展為入冬第2波大陸冷氣團的條件。另高山雪線下探至3000公尺左右，合歡山、雪山、南湖大山等地，若水氣配合，將有零星降雪機率。壹蘋新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
東北季風減弱今各地略回溫 耶誕節迎冷空氣「高山有望飄雪」
即時中心／綜合報導東北季風今（23）日減弱，各地早晚仍偏涼，但白天氣溫回升，各地可來到24至26度，南部溫度會再更高一些；不過中央氣象署指出，週三（24日）起將有冷空氣南下，預估強度接近大陸冷氣團，中部以北天氣轉冷，低溫持續下探，高山地區有機會出現降雪。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
變天倒數！明冷氣團來襲「低溫探10度」 半個台灣有雨
今天(24日)東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，白天在桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；晚上開始水氣增多，桃園以北及東北部地區有短暫雨。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
明平安夜迎大陸冷氣團 聖誕夜濕冷中部以北低溫探12℃
中央氣象署最新天氣預報顯示，明晚平安夜迎大陸冷氣團，入夜水氣增多，桃園以北、東北部防較大雨勢，耶誕夜（周四）最濕冷，中部以北、東北部平地低溫下探至攝氏12、13度； 若水氣及溫度能配合，平安夜至聖延夜3500公尺以上高山有降雪的機會。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 13 小時前 ・ 2
今晨最低溫12.2度！平安夜氣溫稍降 聖誕節冷氣團南下轉溼冷
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏12.2度。氣象署表示，今天平安夜（24日）北部及東北部氣溫稍下降，晚上開始水氣增多，明天天氣如何？氣象署指出，明天聖誕節、周五（25日、26日）大陸冷氣團南下及影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，水氣也較多，周六、周日（27日、28日）大陸冷氣團減弱，下周一（29日）北部及東北部氣溫回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 2 小時前 ・ 4
周三冷空氣南下「接近冷氣團強度」 到周末水氣多北台、中南部降雨增
本周受兩波東北季風影響，中央氣象署技正林秉煜上午指出，周二回溫、溫差大；下一波東北季風周三逐漸南下，到周六水氣偏多易有雨...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
雲林黑狗遭貨車"活活拖行亡" 飼主最重關2年罰2百萬
中部中心/王俞斐、黃信儒、蔡松霖 雲林報導有民眾行經雲林褒忠鄉一處產業道路，發現前方貨車拖著黑色不明物體，追上前查看才發現是一隻黑狗，幾乎一動也不動被拖拉，貨車駕駛見狀也很懊惱，表示狗狗是意外跳落，雲林動防所將依車牌約詢車主，若是狗狗因此死亡，可處兩年以下有期徒刑或拘役，併科最高200萬元罰金。雲林黑狗遭貨車"活活拖行亡" 飼主最重關2年罰2百萬(圖/民眾提供)轎車駕駛，行駛到一半，突然大迴轉，因為發現前方貨車，拖著黑色不明物體。駕駛長按喇叭提醒，隨著車距越來越近，才發現貨車後方拖行的，是一隻黑色犬隻。黑狗疑似遭到長距離拖行，已經一動也不動，地上留下斑斑血跡，貨車駕駛見狀也很懊惱，頻頻抬頭查看貨車車斗，試圖理解狗狗為何會從車上跳落。目擊民眾說貨車駕駛向他表示狗狗跳落純屬意外 PO文提醒其他民眾載運寵物要多加留意(圖/民眾提供)狗狗遭拖行地點，在雲林褒忠鄉一處產業道路，目擊民眾說，貨車駕駛向他表示，狗狗跳落純屬意外，PO文提醒其他民眾，載運狗狗真的要多加留意。雲林縣動防所將找貨車車主訪談 若是狗狗因此喪命車主得面臨刑責還會面臨最高200萬罰金(圖/民視新聞)雲林縣動防所補充，雖然沒有接獲通報，但將以車追人，約詢貨車車主訪談，若是狗狗因此喪命，車主不只得面臨刑責，還會面臨最高200萬罰金，民眾開車載運寵物，還是得多一分警覺，避免憾事發生。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：雲林黑狗遭貨車"活活拖行亡" 飼主最重關2年罰2百萬 更多民視新聞報導雲林議長涉光電弊案一審判4年10月 黃凱:會上訴不准虐狗！新北淡水「歐告疑遭虐討賞」 動保處重罰8萬元雲林議長黃凱涉收賄當光電廠「門神」 一審判決出爐民視影音 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
清晨最低溫11.8度！「今氣溫回升」聖誕節冷空氣南下
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏11.8度。氣象署表示，今天（23日）東北季風減弱，氣溫回升，明天天氣如何？氣象署指出，明天（24日） 平安夜東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，周四聖誕節、周五（25日、26日）較明顯冷空氣南下，預估強度接近大陸冷氣團，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦涼。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 2
一分鐘報天氣 / 週二 (12/23) 週二各地短暫回溫轉晴，週三東北季風增強影響
明天天氣如何？ 週二(23日)為高壓迴流偏東風環境，水氣再減少，僅迎風面東北部及東部為多雲偶零星短暫雨天氣，其餘各地轉晴到多雲天氣，陽光露臉氣溫也明顯回升，各地高溫約24~28度，大台北地區及南部感覺會有點熱，其餘地區感受偏暖，夜間至清晨受輻射冷卻影響，西部地區日夜溫差明顯，局部有12度左右低溫，各地夜間至清晨低溫預估普遍在13~15度，整體上感受有冷意，請早出晚歸者要多保暖。 週三(24日)底層東北季風再度增強，中層有上有雲系通過，整體雲量及水氣增多，屆時中北部及東部將轉陰陣雨天氣，中部以南多雲天氣局部偶有陽光露臉，晚間中南部近山區局部會有零星短暫雨發生。氣溫方面:白天起北部、東部會逐漸降溫，高溫約22~23度；中南部高溫約24~28度。夜間至清晨低溫持續明顯，中北部、東部受東北季風影響，低溫約14~16度；中南部受輻射冷卻影響，低溫約13~15度。 週四(25日)聖誕節底層東北季風強度在增強，中層雲系逐漸通過，水氣雲量持續偏多。各地為陰或多雲有短暫陣雨天氣，中部地區降雨會較偏向於山區，其餘地區耶有短暫陣雨機會，仍有北部及東部降雨明顯。氣溫方面:因東北季風強度較強，夜間至清晨低溫明顯，各地低溫約12~15度，預報台北測站低溫有接近14度機會，是否達冷氣團仍須觀察。另外因水氣偏多冷空氣較強，台灣2000公尺以上高山有路面結冰或結霜機會，3000公尺以上山區更有降雪可能，若要前往山區看雪民眾要多做好保暖，且裝好雪鍊再上山。 後續週五至週末(26-28日)持續受東北季風影響，中層雲系於週五(26日)通過遠離，中部以北及東部有短暫陣雨，其餘地區為晴到多雲天氣，預估週五晚間至週六清晨(26-27日)仍有一波明顯低溫，低溫約13~16度。週末(27-28四)兩天水氣漸減少，降雨較集中於迎風面東北部及東部，新竹以北、東部維持多雲到陰天氣，苗栗以南維持晴到多雲天氣。氣溫方面:中北部及東部高溫約20度左右，中南部高溫約23~26度，不過西半部受輻射冷卻影響，仍有10度或以上日夜溫差發生，請多留意日夜天氣變化，以免著涼感冒。 以上氣象由 天氣風險 / 薛皓天 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前 ・ 發起對話