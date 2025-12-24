打火機非垃圾？回收前「必做事情」曝 亂丟最高罰6000元

打火機是生活中的常見工具，然而近日有民眾一次丟棄100多個打火機，導致垃圾車起火，好在清潔員趕緊拿來滅火器，才沒有讓火勢進一步擴大。其實新北環保局過去就有提醒，打火機屬於廢塑膠類，並非一般垃圾，回收前要將裡面的高壓氣體排光，同時分享不用一直壓著，輕鬆排出氣體的方法。

新北市環保局過去在臉書粉專發文指出，很多人都以為打火機是一般垃圾，但其實它是屬於廢塑膠類可以回收，但由於打火機內的高壓氣體易燃，容易高溫引爆，所以民眾回收前應先至空曠處將內容物排出，並與其他資收物分開交給清潔隊的循線回收車，這個小小動作能守護清潔人員跟垃圾車的安全。

有民眾詢問，「要怎麼把打火機裡面的內容物排出？」新北環保局也給出小訣竅，稱打火機排空可於空曠處，以膠帶、橡皮筋固定住按壓處，靜置一段時間後即可排空。不過並非每個縣市都將打火機列為可回收物品，部分地區將其列為一般垃圾，但仍然需要排空內部氣體，才能放到垃圾袋裡。

另外打火機若出現破損，依然需要把裡面的氣體燃料排光，並於外面貼上標籤，告知有漏氣後即可回收。針對垃圾分類，各縣市環保局也強調，務必做好回收和正確丟棄動作，若未依規定回收者，可依《廢棄物清理法》第12條處以新台幣1200元以上6000元以下罰款。

