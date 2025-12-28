打火機非一般垃圾！環保局：回收前將內部高壓氣體排空

日前有民眾一次性丟棄逾百個打火機，導致垃圾車發生火警，所幸清潔人員即時以滅火器撲滅，未造成更大災情。新北市環保局指出，打火機屬於廢塑膠類而非一般垃圾，回收前務必將內部高壓氣體排空，以保障清潔人員與垃圾車安全。

打火機屬於廢塑膠類而非一般垃圾。（圖／翻攝自「 新北i環保 」臉書）

新北市環保局曾在臉書粉專「新北i環保」發文說明，許多民眾誤以為打火機是一般垃圾，實際上打火機屬於廢塑膠類可回收物品。由於打火機內含易燃的高壓氣體，在高溫環境下容易引爆，民眾回收前應先至空曠處將內容物排出，並與其他資源回收物分開交給清潔隊的循線回收車。

至於如何排出打火機內容物，新北環保局分享實用技巧，建議在空曠處以膠帶或橡皮筋固定住按壓處，靜置一段時間後即可完成排空作業，無需持續按壓。不過各縣市對打火機的分類標準不一，部分地區將其列為一般垃圾，但無論如何都需要先排空內部氣體才能丟棄。

若打火機出現破損漏氣情況，同樣需要將氣體燃料排光，並在外部貼上標籤註明有漏氣狀況後再進行回收。環保局強調，民眾務必做好垃圾分類與正確丟棄動作，若未依規定回收，可依《廢棄物清理法》第12條處以新台幣1200元以上6000元以下罰款。

