打火英雄展實力 桃園市義消全國競賽表現亮眼

全國義消體技能交流競賽 桃園勇奪佳績再創榮耀。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】為提升義消人員救災能力與團隊合作精神，內政部消防署舉辦的「114年全國義消人員體技能交流活動」於11月1日在苗栗縣立體育場熱鬧登場。桃園市消防局代表隊表現亮眼，在五大競賽項目中共奪下2項特優、3項優等的佳績，展現桃園義消的專業實力與默契。

本次活動以模擬真實救災現場為主軸，競賽項目包括火災搶救、車禍救助、無人機運用、緊急救護與繩索救援等。桃園市代表隊在火災搶救18歲以上男子組與女子組榮獲特優，35歲以上男子組、車禍救助及無人機運用均獲優等，整體成績名列前茅，充分展現桃園義消的專業訓練成果。

消防局長龔永信表示，競賽自4月起即展開密集訓練，由各大隊指派專業教官全程指導。參賽義消除需具備高體能與專業技術外，更必須在壓力中發揮臨場判斷與團隊協作精神。經過長時間高強度訓練與不斷磨練，隊員們最終以堅定毅力與團隊默契在全國舞台上脫穎而出，這份榮耀屬於全體桃園義消。

義消總隊長邱奕勝指出，全國體技能交流活動不僅是競技，更是情感與默契的培養，透過相互學習與經驗分享，深化各地義消之間的合作精神。邱總隊長同時身為桃園市議會議長，也特別感謝全體義消人員平日無怨無悔的付出，強調義消在災害防救、緊急救護與防火宣導中扮演重要角色。邱奕勝並期勉義消精神薪火相傳，鼓勵更多青年加入桃園義消行列，共同推動團隊科技化、年輕化與專業化，持續守護市民安全，為桃園打造更堅實的防災網絡。(圖/消防局提供)