打火英雄詹能傑救人殉職！曾因「穿制服買便當」遭網友亂公審

41歲的基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，為救出受困女子3度進入火場，最終因吸入過多濃煙不幸殉職。（圖／翻攝自＠KLFD119）

基隆市樂利三街大型社區「台北生活家」於昨（21日）深夜發生重大火警，41歲的基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，為救出受困女子3度進入火場，最終因吸入過多濃煙不幸殉職。據悉，消防資歷20年的詹能傑，就曾在去年山陀兒颱風時外出替同仁買便當，而遭匿名網友發文公審「還沒中午12點午休就排隊」、「未打電話通知還1次買15個」，如今卻不幸殉職，令人深感無奈。

基隆市安樂區六合里最大型社區「台北生活家」昨晚間發生重大火警，1棟6層樓住宅的2樓約在晚間10時許起火。火勢迅速延燒，濃煙自2樓大量竄出，短時間內便充滿整個樓梯間與公共空間，現場能見度極低，情況相當危急。警消初步確認屋內仍有多名住戶受困後，立即採取分批背負空氣瓶的方式，輪流進入火場搜索救援。過程中，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑多次深入火場執行任務，表現沉著果決。

廣告 廣告

然而，為了救出仍受困屋內的余姓女子，詹能傑仍義無反顧地持續投入救援。凌晨1時許，他第3度進入火場，成功尋獲余女，但當時余女被大量雜物卡住，行動受限，並出現呼吸困難的狀況。為爭取寶貴的生存時間，詹能傑當下果斷摘下自己的空氣面罩，讓余女先行使用。

不料，火勢與濃煙隨後進一步加劇，詹能傑因吸入過多濃煙而與外界失去聯繫。直到凌晨2時許，搜救人員再度進入火場時，才尋獲詹能傑，但他已無呼吸心跳。余姓女子則於清晨5時30分左右被發現，同樣已無生命徵象。2人分別送往醫院緊急搶救，最終仍回天乏術，先後宣告不治。

據了解，詹能傑為警專23期畢業，投入消防工作已20年，救災經驗豐富，曾參與國道3號走山、復興航空空難、普悠瑪列車翻覆事故、太魯閣408號車次事故，以及0204花蓮地震雲門翠堤等多起重大災害搜救任務。他的弟弟同樣是消防員，兄弟倆長年站在救災第一線，表現傑出。詹能傑妻子則是1名護理師，2人育有1名就讀國小4年級的女兒。

另據《東森新聞》報導，詹能傑在去年山陀兒颱風來襲時，曾因還沒中午12點，且未事先打電話通知，就穿制服替同仁買便當，而遭匿名網友拍照公審。當時基隆消防局仁愛分隊長也出面解釋，當天山陀兒颱風登陸，各地傳出災情，隊員都在待命，該名同仁是利用空檔出門買飯，吃完約12時左右，接著就發生基隆長庚醫院火警，同仁就忙著出勤救災。消防署對此則強調，救災工作向來是與時間賽跑、分秒必爭，消防人員救災從來不敢懈怠且全力以赴，買便當吃飽才有充沛體力，也才能把救援、救災工作做得更好。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

31歲四寶媽又懷雙胞胎！流產半個月仍腹痛 檢查驚見「第三胎」

網球好手詹詠然突宣布退休 昔台灣之光參加世大運1狀況跌落神壇

馬筱梅預產期在下個月！直播證實返台坐月子 憂心1狀況直接回大陸