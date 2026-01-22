打火英雄詹能傑殉職！基隆消防局FB發文哀悼：小隊長一路好走

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑。（圖／翻攝自Facebook／基隆市消防局-角落消火伴）

基隆市樂利三街大型社區「台北生活家」於昨（21日）深夜發生重大火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，為救出受困女子3度進入火場，最終因吸入過多濃煙不幸殉職；而被救出的22歲余姓女子也因傷勢過重，經搶救後仍宣告不治，最終釀成2死4傷的慘劇。對此，基隆市消防局臉書粉專的大頭貼，22日一早也被換成黑白照，同時粉專發文哀悼詹能傑，「慟！小隊長，任務已經結束！一路好走。我們會記得，祢為了救人而犧牲了自己！」

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑。（圖／翻攝自Facebook／基隆市消防局-角落消火伴）

基隆市安樂區六合里最大型社區「台北生活家」昨晚間發生重大火警，1棟6層樓住宅的2樓約在晚間10時許起火。火勢迅速延燒，濃煙自2樓大量竄出，短時間內便充滿整個樓梯間與公共空間，現場能見度極低，情況相當危急。

由於社區人口密集，加上煙勢發展速度極快，消防人員到場後一方面展開灌救作業，一方面引導住戶疏散，並先請部分民眾留在屋內避難，避免誤闖濃煙區域，隨後陸續疏散約20多戶、上百名住戶至一樓安全處。

警消初步確認屋內仍有多名住戶受困後，立即採取分批背負空氣瓶的方式，輪流進入火場搜索救援。過程中，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑多次深入火場執行任務，表現沉著果決。在第2次撤出火場時，他特別提醒同仁，屋內門後及床邊堆滿衣物與各式雜物，稍有碰觸便可能滑落，不僅影響行動，更增加受困與受傷風險，顯示現場環境極度惡劣，救援難度極高。

然而，為了救出仍受困屋內的余姓女子，詹能傑仍義無反顧地持續投入救援。凌晨1時許，他第3度進入火場，成功尋獲余女，但當時余女被大量雜物卡住，行動受限，並出現呼吸困難的狀況。為爭取寶貴的生存時間，詹能傑當下果斷摘下自己的空氣面罩，讓余女先行使用。

不料，隨後火勢與濃煙進一步加劇，詹能傑因吸入過多濃煙而與外界失去聯繫。直到凌晨2時許，搜救人員再度進入火場時，才尋獲詹能傑，但他已無呼吸心跳。余姓女子則於清晨5時30分左右被發現，同樣已無生命徵象。2人分別送往醫院緊急搶救，最終仍回天乏術，先後宣告不治。

這起火警共造成2人死亡、4人受傷。初步研判，起火原因疑似與住戶堆積大量雜物引發火災有關，詳細起火原因仍有待進一步調查釐清。

據了解，殉職的詹能傑為警專23期畢業，投入消防工作已20年，救災經驗豐富，曾參與國道3號走山、復興航空空難、普悠瑪列車翻覆事故、太魯閣408號車次事故，以及0204花蓮地震雲門翠堤等多起重大災害搜救任務。他的弟弟同樣是消防員，兄弟倆長年站在救災第一線，表現傑出。此次火警中，詹能傑為救受困民眾不幸殉職，令人深感哀痛與不捨。

