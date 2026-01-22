打火英雄詹能傑殉職「家屬盼進忠烈祠」！基隆市長回應了

41歲的基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，為救出受困女子3度進入火場，最終因吸入過多濃煙不幸殉職。（圖／翻攝畫面）

基隆市樂利三街大型社區「台北生活家」於昨（21日）深夜發生重大火警，41歲的基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，為救出受困女子3度進入火場，最終因吸入過多濃煙不幸殉職。對此，基隆市長謝國樑也承諾，會按照家屬意願全力爭取讓消防英雄詹能傑進忠烈祠。

據《ETtoday新聞雲》報導，謝國樑表示，詹能傑每次都衝到火場第一線，包括本周二（20日）的崇法街火災也有看到他穿梭現場。然而，詹能傑此次選擇在最危險的時刻，把面罩讓給了需要救護的市民，選擇把危險留給自己，消防局、市府都對失去如此英勇的小隊長，感到非常難過。

謝國樑也承諾，他會努力替家屬爭取讓詹能傑進忠烈祠，而且會替這位小隊長爭取最大的撫卹，目前他會先以關心受傷的市民朋友，以及照顧殉職的打火英雄家屬為優先。

