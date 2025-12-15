打炒房政策有望局部鬆綁？ 專家揭「可能時間點」





2025年台灣GDP經濟成長率預期高達7.37%，但房市卻正臨技術循環下修階段，在全球政經與地緣政治不確定因素眾多的情況下，面對2026年房市未來走勢預測紛紜。對此，房市趨勢專家李同榮表示，從「經濟基本面向」、「景氣技術循環面向」、「政策消息面向」、「市場價量面向」共四大面向分析，2026整體房市表現將呈現「殺價取量」、「價跌量溫」、「強弱分明」。

以下是李同榮從四大面向的分析：

從經濟基本面向分析：對房市目前下修走勢影響有限

一、GDP表現趨緩，房價持續下修

廣告 廣告

二、三率變動性低，對房市影響有限

三、資金動能充沛，購買力增加，但建商資金斷鏈危機未除

從景氣技術循環面向分析：供過於求、賣壓湧現、房價跌幅將擴大

四、房市供多需少、賣壓持續湧現

五、景氣循環空頭延續到2026年底

從政策消息面向分析：下半年打房政策有機會局部鬆綁

六、房市降溫，2026下半年政策將微幅鬆綁

七、地緣政治不確定因素增加，影響全球政經局勢，間接影響房市

從市場價量面向分析：價格全面鬆動、交易量逐步增加

八、交易量將於春節後逐月加溫，全年增長約10-15%

九、六都價格全面鬆動、平均跌幅約10%

十、區域與產品表現強弱分明

李同榮指出，綜合上述十大趨勢預測，經濟基本面表面對房市沒有不利影響；技術循環面對房市而言，難以扭轉空頭氣勢；政策消息面向的打房政策，至少到下半年才有機會鬆綁；而在全球及兩岸地緣政治紛擾下間接會影響房市。在市場價量表面上，就是價格全面鬆動，交易量逐步回溫；至於區域表現就會有強弱分明的區隔。因此，整體而言，2026年整體房市表現將呈現「殺價取量」「價跌量溫」「強弱分明」的格局。

李同榮表示，各都區域的房市表現強弱非常分明，因此2026年是剛需與換屋族可擇優避劣可以進場的一年，但購屋者必須𧫴記三原則：「勤做功課、積極看屋、詳做比較」，同時選擇上述「三高、二大」抗跌區（高鐵或雙軌成熟區、高科技產業核心區、高成熟商圈重劃區、人口淨流入多、家戶數增長多），並且避開「超、不、大」三大地雷區：超，漲領漲區會領跌；不，成熟商圈會死當；大、量推案區會槍林彈雨。

李同榮強調，依據以上三原則進場，再選擇「三高、二多」抗跌區，並且避開「超、不、大」地雷區，就是2026年房市「進可攻、退可守」的最佳策略。

（封面示意圖／翻攝Pixabay）

更多東森財經新聞報導



1個月就成交「買家竟是臨演」 他曝房仲暗黑套路 揭低價套利陷阱

羨慕同學都等繼承！ 她怨「台北東區房」被父母敗掉：失落感很重

假自住慘了！ 國稅局全面啟動查稅 連管委會都被請上線