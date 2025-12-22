打炒房無效？預售屋「漲多跌少」 新北這區漲幅破5成比下北市、單價站上6字頭

央行自2024年第3季祭出第7波信用管制以來，全台房市買氣明顯降溫。不過，根據《591實價登錄》統計，2024年第3季與2025年同期房價相比，在打炒房政策上路滿周年之際，預售市場的房價整體呈現「漲多跌少」的態勢。對此，財經專家游庭皓在臉書發文指出，在七都有10個行政區房價年漲幅超過1成，其中這地區的年漲幅更突破5成，1年內單價從4字頭飆到6字頭。

根據《591實價登錄》統計，七都各行政區2024年第三季與2025年同期房價相比，在打炒房政策上路滿周年之際，預售市場的房價漲勢仍未見明顯收斂，整體呈現「漲多跌少」的態勢。根據統計顯示，七都中仍有10大行政區房價年漲幅超過1成，顯示打炒房政策對抑制房價上漲的效果仍相當有限。

對此，游庭皓指出，汐止的預售屋以56.5%的年漲幅，高居七都之冠，單價一年內從43.4萬元，跳升至67.9萬元，主因在於區域開發趨於飽和、新案稀缺。台南東區、北市北投與中正、高雄新興區，同樣在蛋黃區與指標新案推動下，出現2成以上漲幅，台中則成為最大贏家，一口氣占了五席，從西區、南區到太平、大里、南屯。

《591實價登錄》統計資料也顯示，緊追汐止漲幅的是台南市東區，年漲幅達29.5％，成交單價由44.4萬元上升至57.5萬元。而處於房價高基期的北市，仍有兩個行政區入榜，分別為北投與中正，房價皆有2成以上漲勢。

