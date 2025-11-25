打炮團全員崩潰！一人驗出HIV陽性 「整團衝醫院」又中招

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

據疾管署統計，截至去年（2024）年底，台灣HIV感染者累計已突破3.6萬例，近年新增案例呈現年輕化趨勢，醫界對此相當憂心。台灣懷愛協會理事長李原地今透露，他曾遇過一群男性一同走進門診要求做HIV快篩。追問之下才知道，他們是固定組成打炮團前往東南亞尋歡，其中一名成員近期檢驗時出現陽性反應，嚇得整團人立刻回台灣篩檢，最後又驗出另一位成員確診感染，讓眾人當場炸鍋。

廣告 廣告

據疾管署統計，截至去年（2024）年底，台灣HIV感染者累計已突破3.6萬例。（示意圖／Pixabay）

台中中山醫學大學今日（25日）舉行「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」開幕式，恰逢校慶65週年，以「做對的事」為核心精神。校方以大型扭蛋機象徵破除扭曲的起點，並搭配閱讀展、電影放映及資料庫探索活動，讓學生以科學角度重新理解HIV。

衛福部疾管署署長羅一鈞也到場致詞，他再度強調「U＝U」（病毒量測不到＝不具傳染力）的國際共識。他指出，現代醫療已能將HIV病毒量降到檢測不到，使感染者在妥善治療下可與一般人無異生活，但社會偏見仍需持續努力澄清。他也肯定中山醫大與附設醫院長期投入友善醫療、愛滋防治與教育推廣，對公共衛生的正向影響不可小覷。

李原地提醒，團體性行為風險極高，即便打炮團事前進行HIV篩檢，也可能遭遇「空窗期」而誤判自身狀態。他強調，僅靠快篩確認「安全」是不夠的，仍必須落實保護措施，不要存在僥幸心理。

更多FTNN新聞網報導

慢遊千葉／日本本島最早迎曙光勝地「犬吠埼」 登百年燈塔、住海景浴池房 一次解鎖銚子3大浪漫玩法

腸病毒再升溫！新生兒重症最多 專家示警：這些警訊一出立刻就醫

推廣國旅觀光署拚了！觀光亮點狂推促銷優惠 遊台南可抽黃金及iPhone17

