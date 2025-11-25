打炮團固定到東南亞尋歡！「1人驗出HIV」整團嚇壞篩檢…另1人也中鏢

記者吳泊萱／台中報導

為了打破HIV的迷思與標籤，提升校園對公共衛生的友善與理解，台中中山醫學大學今日（25日）舉辦「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」開幕式，呼應校慶65週年「做對的事」精神，以大型扭蛋機象徵重新理解HIV的起點，並透過書展、影展資料庫檢索、VR體驗與遊戲化學習等多元方式，引導年輕世代以科學視角重新認識HIV。

衛福部疾管署長羅一鈞南下台中，參加中山醫大「圖書館週暨世界愛滋病日活動」。（圖／中山醫大提供）

衛福部疾管署署長羅一鈞，也特地南下出席，以行動肯定中山醫大與附設醫院長期長期宣導愛滋防治、教育及友善醫療推動，並在致詞時強調「U=U」，意指病毒量測不到 Undetectable＝不具傳染力 Untransmittable是國際共識。

羅一鈞指出，雖然治療能將HIV病毒降到測不到，使感染者與一般人無異，但社會對HIV仍有刻板印象，呼籲社會大眾應以科學理解取代污名，打造零歧視環境。

衛福部疾管署長羅一鈞（左2）和學生一起玩HIV生存戰卡牌。（圖／中山醫大提供）

台灣懷愛協會理事長李原地也在會上分享相關經驗，表示曾聽聞中部有一群人固定揪團到東南亞尋歡，每次活動前都會到醫院進行HIV篩檢，確認安全才能參加活動。結果其中1位團員在某次活動被驗出HIV陽性反應，其他團員趕緊到醫院篩檢，結果另外1人也中鏢。

李原地提醒，不安全性行為風險極高，尤其HIV篩檢可能存在空窗期，建議應全程落實安全性行為，正確使用保險套，並固定單一性伴侶。倘若必須進行高風險行為，可考慮事前預防性投藥（PrEP），或事後預防性投藥（PEP）以降低感染風險。

李原地強調，此次中山醫大的宣導活動，就是希望友善醫療從教育扎根做起，透過臨床案例與訓練，讓學生在進入醫療體系前即具備尊重隱私、無歧視與同理心，讓友善真正成為醫療文化的一部分。



