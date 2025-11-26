打炮團東南亞尋歡爆感染HIV！整團急篩驗出2人中鏢

中山醫學大學25日舉辦「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」，衛福部疾管署署長羅一鈞出席開幕式表示，國內愛滋疫情在2017年達到最高點，當年超過2500人感染，連續6年下降後，去年因疫情期間篩檢量減少小幅回升至1001例。羅一鈞透露，今年底感染人數可望低於900例，創2003年以來新低。

羅一鈞指出，愛滋感染人數下降的關鍵在於持續篩檢、治療、追蹤以及「U=U」（病毒量測不到＝不具傳染力）的推廣。目前約93%感染者已得知自己感染愛滋，約7%黑數主要集中在15至49歲年輕族群。政府提供網路訂購家用快篩並可到超商取貨的友善服務，今年篩檢量雖增加，但陽性率沒有提升，顯示愛滋控制有明顯改善。

中山醫學大學附設醫院感染科主任暨台灣懷愛協會理事長李原地分享臨床案例，曾有一群由香港及台灣人組成的「打炮團」集體到醫院要求篩檢。這些原本互不相識的成員有共同規則：參加活動前必須先驗HIV。該團體平時會前往東南亞尋歡，自認「有篩檢就安全」，然而某次例行檢查中，其中一人驗出HIV陽性，消息在圈內迅速傳開，其他曾參加活動的人擔心被波及，一起到門診檢查，最終又驗出另一名成員確診。

李原地提醒，HIV檢測存在「空窗期」，即使事前做過檢查仍無法保證百分之百安全。任何多人性行為或高風險性行為，都可能在未察覺的情況下造成病毒傳播，民眾千萬別存僥倖心態。

中山醫大董事長周英香表示，愛滋迷思源自恐懼，需要持續推動正確知識才能翻轉社會態度。校長黃建寧指出，學校26年前即支持成立「中華民國台灣懷愛協會」，為中部首個提供HIV患者醫療諮詢、生活輔導與就醫陪伴服務的NGO團體，至今仍持續每年投入百萬經費挹注防治工作。

本次活動以大型扭蛋機象徵重新理解HIV的起點，並透過書展、影展、資料庫檢索、VR體驗與遊戲化學習等多元方式，使公衛知識更貼近生活。護理系將多元教材結合AR/VR，讓學生透過沉浸式體驗理解感染者面臨的壓力與隱性歧視。台灣愛滋病護理學會理事長柯乃熒介紹「HIV生存戰」卡牌遊戲，將感染途徑、預防方式與治療流程以遊戲化方式呈現，讓複雜衛教內容更易吸收。

