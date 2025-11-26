打炮團東南亞尋歡爆感染HIV！整團急篩驗出2人中鏢
中山醫學大學25日舉辦「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」，衛福部疾管署署長羅一鈞出席開幕式表示，國內愛滋疫情在2017年達到最高點，當年超過2500人感染，連續6年下降後，去年因疫情期間篩檢量減少小幅回升至1001例。羅一鈞透露，今年底感染人數可望低於900例，創2003年以來新低。
羅一鈞指出，愛滋感染人數下降的關鍵在於持續篩檢、治療、追蹤以及「U=U」（病毒量測不到＝不具傳染力）的推廣。目前約93%感染者已得知自己感染愛滋，約7%黑數主要集中在15至49歲年輕族群。政府提供網路訂購家用快篩並可到超商取貨的友善服務，今年篩檢量雖增加，但陽性率沒有提升，顯示愛滋控制有明顯改善。
中山醫學大學附設醫院感染科主任暨台灣懷愛協會理事長李原地分享臨床案例，曾有一群由香港及台灣人組成的「打炮團」集體到醫院要求篩檢。這些原本互不相識的成員有共同規則：參加活動前必須先驗HIV。該團體平時會前往東南亞尋歡，自認「有篩檢就安全」，然而某次例行檢查中，其中一人驗出HIV陽性，消息在圈內迅速傳開，其他曾參加活動的人擔心被波及，一起到門診檢查，最終又驗出另一名成員確診。
李原地提醒，HIV檢測存在「空窗期」，即使事前做過檢查仍無法保證百分之百安全。任何多人性行為或高風險性行為，都可能在未察覺的情況下造成病毒傳播，民眾千萬別存僥倖心態。
中山醫大董事長周英香表示，愛滋迷思源自恐懼，需要持續推動正確知識才能翻轉社會態度。校長黃建寧指出，學校26年前即支持成立「中華民國台灣懷愛協會」，為中部首個提供HIV患者醫療諮詢、生活輔導與就醫陪伴服務的NGO團體，至今仍持續每年投入百萬經費挹注防治工作。
本次活動以大型扭蛋機象徵重新理解HIV的起點，並透過書展、影展、資料庫檢索、VR體驗與遊戲化學習等多元方式，使公衛知識更貼近生活。護理系將多元教材結合AR/VR，讓學生透過沉浸式體驗理解感染者面臨的壓力與隱性歧視。台灣愛滋病護理學會理事長柯乃熒介紹「HIV生存戰」卡牌遊戲，將感染途徑、預防方式與治療流程以遊戲化方式呈現，讓複雜衛教內容更易吸收。
其他人也在看
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 7 小時前
日本研究證實！「1發酵物」能防失智：一週一次就見效
年紀越大，得失智症風險越高，但一項日本研究顯示，相較於完全不吃起司的老人，每週至少吃一次起司的老人罹患失智症的比例較低。日本學者認為，此項研究與過去觀察性研究的結果一致，都顯示吃乳製品有助於減緩老人的認知退化。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 2 天前
咳嗽不能吃香蕉是真的！醫提醒2類人要注意 揭「老祖宗智慧」不容忽視
在感冒咳嗽期間，許多人都會聽到長輩提醒「這個不能吃、那個會加重咳嗽」，事實上，確實有不少水果因性質偏寒、酸度高或容易刺激呼吸道，被認為不利於感冒恢復，例如：西瓜、芒果、柳丁等。不過，你是否也聽過坊間流傳「吃香蕉會咳嗽」？對此，兒科醫師徐嘉賢近日證實「是真的！」並提醒過敏體質、哮喘或異膚患者尤其要小心。鏡報 ・ 23 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 5 天前
馬鈴薯發芽有毒！ 營養師教你哪些「發芽食材」能安心吃
家中常見的馬鈴薯若冒出綠芽可別輕忽，營養師提醒「切掉不代表安全」，馬鈴薯發芽後會產生具毒性的龍葵鹼，即使削皮、挖除或煮熟仍無法完全去除，若誤食恐引發噁心、嘔吐、腹瀉等中毒症狀。不過，並非所有發芽食材都要丟棄，像生薑、地瓜、芋頭、紅蘿蔔與洋蔥等，雖然發芽後甜度與口感略有下降，但仍可安心食用。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
腦中風可怕的是，失能臥床多年才過世 林志豪醫師：改掉這習慣變健康、家人不擔心
演員吳朋奉因為腦中風離世，享年55歲，我們感到非常遺憾。腦中風雖然是十大死因之一，但通常不會立即致死，可怕的是會造成病患殘障、失能，且時間拖很久，影響生活品質。幸福熟齡 ・ 1 天前
50歲女更年期變胖7公斤 醫曝：血糖震盪讓她瘋狂餓！
一名50歲女性在停經後變得特別愛吃甜食，導致腰腹部脂肪明顯囤積，體重增加7公斤。胃腸肝膽科醫師鄭泓志指出，更年期女性的血糖波動幅度平均增加40%以上，會刺激大腦釋放飢餓訊號，使人依靠進食獲得短暫能量與快感，長期下來恐提高心血管疾病風險。中天新聞網 ・ 21 小時前
陳文茜惡癌「肺部擴散三處」是台灣首例！存活率不到10% 仍需藥物維持
資深媒體人陳文茜近年飽受病痛折磨，她在社群上公開自身罹患罕見癌症的日長，日前宣布康復之後再次分享近況。她透露，自己是台灣第一例「由肺部起始的黑色素腫瘤第四期」病例，癌細胞一年內從肺部轉移到肝、骨盆與腦部，存活率不到10%。如今雖暫時擊退癌細胞，但仍須長期面對免疫治療的副作用，靠著大量類固醇與治療糖尿病藥物維持身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
「炮兵團」1人HIV陽性 整團嚇到急衝醫院篩檢「又有人中鏢...」
近年來我國年輕族群感染HIV人數不斷攀升，截至去年底全台累積已有超過3.63萬名HIV感染者。有醫師分享，曾遇過病患組「炮兵團」到東南亞尋歡，沒想到事後有成員篩檢出陽性，結果整團成員只好團進團出一起到門診求篩檢。鏡報 ・ 1 小時前
48歲男關節退化！膝蓋「腫脹1.5倍大」中醫「2招」治療2周…能走了
新竹市48歲男性左側膝蓋腫脹無法順利行走，被診斷為膝部退化性關節炎，平時皆靠止痛藥物來止痛，經親友介紹至診所看診，治療上運用針灸搭配內服中藥，兩週治療後患者已可順利行走，工作時也能恢復久站。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
尋歡團爆有人中HIV陽性 全衝醫院...又1人中了
尋歡團爆有人中HIV陽性 全衝醫院...又1人中了EBC東森新聞 ・ 23 小時前
心肌梗塞自救3法！2茶飲預防血管鈣化 2穴道強心肺解胸悶
現代人飲食西化、生活壓力大，心血管疾病已成為十大死因之一。心臟外科醫師楊智鈞表示，不少心肌梗塞患者在手術後，因飲食過於清淡，缺乏足夠蛋白質，導致身體虛弱無力。中醫師鄒瑋倫建議，術後患者可透過適度運動、健康2.0 ・ 7 小時前
沒吃甜食血糖還飆？營養師揭「隱藏炸彈」比糖更危險 無糖飲料也中招
有不少民眾認為只要「少吃糖」，身體就能保持健康，也能就此避免糖尿病的風險。事實上血糖升高的原因複雜，有時潛藏在每天攝取的「精製澱粉」裡，正在默默被你吃下肚而不自知！尤其有肥胖、代謝症候群或糖尿病問題的民眾，血糖數值本就容易不穩定，就算沒吃到甜食，攝取特定食物仍可能導致血糖飆高、危害健康。 4大「隱藏澱粉炸彈」 無糖飲料竟也出事 營養師張語希指出，以下4個常被忽略的精製澱粉「地雷食物」，不只一般民眾需要節制食用，若本身有血糖控制不佳問題者，更需要特別留心，避免攝取過量： 1、高GI主食：例如白飯、白吐司、麵條，被身體消化吸收的速度較快、血糖容易隨之上升，增加胰島素負擔。2、無糖手搖飲：若添加奶精與珍珠，糖分依舊相當可觀。其中奶精含有反式脂肪、珍珠則是精製澱粉來源。因此，即便是「無糖珍奶」平時也應少喝。3、油炸物：例如鹹酥雞與炸雞排，大多裹了一層粉漿下鍋油炸，外皮不僅含有大量精製澱粉，更有滿滿的油脂，一吃下肚容易造成血糖波動變大。4、各式醬料：例如甜辣醬、番茄醬、醬油膏，雖然大多為鹹香口感，事實上大多數醬料在製作過程都會添加大量的糖，即使小小一匙醬料也會增加糖分攝取量。 台人最愛宵夜是控糖常春月刊 ・ 1 天前
睡夢中過世真的「走得安詳」？醫揭4大猝逝真相：不一定沒痛苦
睡夢中過世看似平靜無痛苦，真是如此嗎？醫師指出睡夢中猝逝常見4類原因，並非所有猝逝都未經歷疼痛受苦。想要無憾，平日也能做好預防。 每隔一陣子，就會聽聞身邊親友或名人在睡夢中猝逝，不少人認為，在睡夢中過世似乎沒有痛苦，是相對平靜安詳、甚至是比較「幸福」離開人世的方式。 但醫師說，不見得所有在睡眠中過世都未經歷痛苦，如果不想帶著遺憾離開，平時的預防還是相當重要。 睡夢中猝死常見4原因，睡眠呼吸中止也不可大意 睡夢中過世有4大常見原因： 1.心因性猝死 最常見是心肌梗塞和心律不整。振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群指出，有時單純的心血管狹窄雖然還未造成完全阻塞，但心臟已處於缺氧狀態，可能引發心律不整而猝死。 陳冠群進一步指出，心臟有自主神經節律竇結調控、定時放電，維持心律跳動，當竇結老化，心臟愈跳愈慢，有時甚至忘了跳動，就可能暈厥，恢復跳動時再醒過來，醫學上稱病竇症候群；但是當停跳時間過長，心臟缺血缺氧過久，有可能引發心室顫動，甚至心臟完全沒有血液供應而猝死。 2.腦血管疾病 基隆長庚醫院胸腔科醫師吳黃平指出，人體的生命中樞在腦幹，控制呼吸心跳，當腦血管出血或阻塞（腦中風），波及腦幹，就有可康健雜誌 ・ 1 天前
日旅注意！愈來愈多國人赴日返台發燒 半數「確診流感」
即時中心／徐子為報導疾管署署長羅一鈞今（25）指出，日本流感疫情升溫，且會在耶誕節前後達到高峰。台中小兒科醫師施勝桓觀察，目前流感症狀以高燒、畏寒、倦怠、肌肉痠痛等4大症狀為主，最近患者出現這類症狀，經快篩有半數確診是流感，近兩週出現不少從日本返台的民眾，入境時被偵測出高燒，或是回台後有流感症狀就醫。民視 ・ 17 小時前
赴日旅遊注意！「蘋果病」疫情升溫 出疹前傳染力最強 3族群小心
最近要去日本旅遊的民眾注意，除了流感流行之外，日本「蘋果病」也有上升趨勢！兒童感染科醫師顏俊宇指出，最近門診已出現不少剛從日本旅遊回國的兒童，出現蘋果病症狀。這些孩子通常在回台灣後出現輕微感冒、微微發健康2.0 ・ 1 天前
外科醫示警「上班久坐」傷身：走一萬步也救不回
久坐超過10小時恐害血液滯留腿部、增加靜脈曲張與血栓風險。印度外科醫師與台灣醫師都提醒，上班族每坐45至60分鐘應起來活動2分鐘，提升循環、降低代謝問題與大腸癌風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
健保給付跟不上！癌友住院7個月燒百萬 醫嘆：民眾自費比例增
癌症治療費用高昂，已成為台灣家庭消費的前三大項目之一！癌症康復者凃承緯分享，六次療程加上住院費用超過百萬元。新光醫院副院長洪子仁指出，台灣民眾自費醫療支出占經常性醫療支出比重高達38.8%，在OECD國家中排名第一。面對醫療通膨，專家建議民眾應透過保險規劃和健康促進來降低風險。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
蘿蔔硫素是抗癌、減重新寵？營養師教吃這款「平民蔬菜」能替代
曾有文章指出，蘿蔔硫素抗氧化力強，是維生素C的24倍，還能有效幫助減重，這是真的嗎？補充蘿蔔硫素該注意哪些事？ 年節大吃大喝，有媒體寫到可以服用富含蘿蔔硫素的「三日苗」，不僅抗氧化力高且能幫助燃燒脂肪。不過營養師認為，蘿蔔硫素沒那麼神奇，也不是減重萬靈丹。 蘿蔔硫素擁3大保健功效，但減重效果有限 蘿蔔硫素是一種抗氧化物和植化素，普遍存在於十字花科蔬菜當中，例如青花菜、白花椰菜、甘藍菜（高麗菜、包心白菜）、芥藍菜、洋蔥、白蘿蔔都有。 晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎表示，吃油炸物、壓力大、晚睡等等都會產生自由基，與慢性發炎、心血管疾病、三高肥胖等慢性病有關，蘿蔔硫素能結合自由基後排出體外，因此能幫助對抗身體的自由基和抗發炎，降低身體傷害。 台灣健康營養教育推廣協會理事長林雅恩指出，蘿蔔硫素屬性及作用類似其他植化素，主要有以下3大功效： ‧ 抗氧化、抗發炎 ‧ 心血管保養：慢性發炎是造成心血管阻塞、硬化的原因之一，因此抗發炎就能促進心血管健康。 ‧ 抗癌：癌症是慢性發炎導致基因突變，所以抗氧化、抗發炎也等於有抗癌的效果。 至於是否能幫助減重？兩位營養師持保留態度。趙函穎認為，雖然有些研究康健雜誌 ・ 20 小時前