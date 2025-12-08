打烊不肯離開！張嘴咬傷夜店安管 酒醉男被警壓制秒裝睡

記者楊忠翰／台北報導

北市李男在夜店打烊後仍不願離去，不但咬傷安管人員，還對著警員嗆聲。（圖／翻攝畫面）

台北市1名31歲李姓男子，8日凌晨前往信義區夜店狂歡，卻在店家打烊後仍賴著不走，還與安管人員爆發衝突，甚至張嘴咬傷對方；警方獲報後趕抵現場，亦遭李男當面咆哮，警員見他情緒激動，隨即施以保護管束，李男竟躺在地上裝睡，最後被4、5名警員拖上警車。

信義分局表示，今天凌晨4時許，勤務中心接獲報案，指出RUFF夜店發生糾紛，警員到場後發現，李男疑因酒後暴走，夜店打烊後不願離去，還與安管人員爆發口角，安管人員欲將他請出店外，反遭李男張嘴咬傷。

廣告 廣告

不僅如此，李男見警員現身後仍不願離開，還對著警員不斷咆哮，警方只好將他壓制在地，準備帶回警局保護管束，沒想到李男竟躺在地上開始裝睡，任憑警員如何叫喚都沒用，最後4、5名警員合力將他拖上警車。

李男在派出所酒醒後，始知自己做了諸多蠢事，由於夜店安管並未提告，警方遂通知李男胞姊到場，將他帶回住家休息，這場鬧劇才得以落幕。

北市李男在夜店打烊後仍不願離去，不但咬傷安管人員，還對著警員嗆聲。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

連外套都被刺破！北市街頭拍微電影遇襲 3男突遭惡煞持械攻擊

2騎士受傷送醫！北市毒犯違規拒檢逃逸 追撞2機車遭活逮

疑酒後失溫而亡！基隆土地公廟傳命案 男子陳屍休憩區長椅

營區浴室成淫窟！陸軍女中士急用錢 找同單位男下士性交易

