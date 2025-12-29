打烊照樣接單！台灣大秀AI總機、AI店員 助攻中小企業

台灣大哥大今(29)日舉辦《OP同行．啟動未來》分享會，首度展示由自研大語言模型（LLM）驅動的「超級總機 (AI語音)」、「超級店員 (AI點菜)」及「金牌教練 (AI Mentor)」三款AI工具，強調不僅能24小時待命，更具備最接地氣的語言理解力，能精準辨識中、英、台、客混用口音，讓科技服務也能充滿人情味。

台灣大中小企業事業副總林德偉指出，AI員工1「超級總機」(AI語音預約)，可幫店家守住40%打烊後的隱形商機，針對下班後、半夜撥入的預約需求，AI運用ASR 語音辨識技術，以流利口語自動接單並即時轉錄文字 老闆隔天上班，訂單已在手機裡，確保商機24小時不漏接。

廣告 廣告

AI員工2「超級店員」(AI點菜員)則可解決缺工，透過最懂台灣話的多聲道點菜員，能精準辨識「中英台客」混用的口語。經實測可縮短47%訂單處理時間，並透過主動推薦帶動20%營收成長，讓珍貴人力回歸更有溫度的桌邊服務。

AI員工3「金牌教練」(AI Mentor)則是將資深員工的隱性經驗「數位化」，透過 AI模擬實戰演練與客訴應對，解決2026預期更嚴重的人才斷層問題，讓培訓不再是沈沒成本，而是可累積的企業資產。

台灣大指出，AI 已不再只是遠在雲端的技術名詞，而是直接關係到「生意接不接得到、人夠不夠用」的經營現實。根據台灣大過去一年營運數據洞察，當店家已打烊、人力下班，市場需求其實未曾停止，而透過AI工具，將有效掌握40% 的非營業時間商機；這些過去只能被迫放棄的「隱形訂單」，如今透過 AI 轉化為實質營收，正成為影響店家獲利結構的關鍵變數。

台灣大總經理林之晨表示，中小企業作為經濟基石，絕不能在AI浪潮缺席。台灣大深知在地業主的經營痛點，因此開發出最懂台灣、最接地氣的LLM 模型，讓AI不再是高深莫測的實驗，而是店家「好上手、用得起」的實戰工具 在這場AI升級賽局中，中小企業不需要單打獨鬥，台灣大將扮演最佳「陪跑員」，協助老闆們把AI變員工，將數位紅利轉化為真實營收。

台灣大亦展出自研OP開店包 APP，整合「行動市話」服務，全方位掌握店務管理。同步展出整合「點點全球」的智慧餐飲平台與「智慧餐飲機器人」，透過線上點餐、自動送餐的軟硬體協作，大幅降低外場人力需求。

在獲客方面，串聯「MENU店+ Google地圖預訂與預收訂金機制，將搜尋流量轉為實質訂單並減少 No-Show 損失；以及 Jamstation 專為店家打造的智慧聲音行銷平台，結合店內合法音樂及AI語音廣告，帶動業績顯著成長15%。

此外，為強化店家的能源韌性，台灣大哥大正式取得Tesla Powerwall 儲能系統認證安裝廠商資格。結合電信級網路與集團資源，提供電力備援，確保營運不中斷；並透過智慧儲能系統 削峰填谷」，在電價離峰充電、尖峰放電，成為中小企業應對 2026 能源挑戰、控管營運成本的最強後盾。

台灣大強調，中小企業服務動能強勁，「OP開店包」搭配智慧餐飲解決方案，年營收成長高達89%，明年希望能有100％成長。

整體來說，林之晨表示，台灣大自研的AI模型應用，明年會帶來蠻好的營收獲利成長，至少有3位數成長，不過相關事業體規模還比較小。

更多品觀點報導

台新投信2026投資展望 研判台灣成長股逐季走高

台積電、黃金是2025財經熱搜字！週一最想查離職 Yahoo搜尋大揭密

