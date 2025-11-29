打狗鳳邑文學獎頒獎典禮 華文文學榮光閃耀高雄

打狗鳳邑文學獎頒獎典禮，市長陳其邁向所有得獎者表達誠摯的祝賀。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

高雄市政府文化局主辦的「二０二五打狗鳳邑文學獎」頒獎典禮二十九日於高雄文學館舉行，市長陳其邁到場向所有得獎者表達誠摯的祝賀，並充分肯定他們以文字書寫時代、以創作連結世界的努力與才華。

陳其邁致詞時表示，文學是一座靈魂之橋，讓我們穿越時間與空間的限制，跨越文化與語言的隔閡，記錄人們對終極存在、生死與情感的觀察。同時，它也在記錄之中留下創作者所處的時代，使之成為一道獨特的風景。

文化局長王文翠表示，欣見年輕世代能承繼創作能量，兩位年僅十八歲的青年來自高雄的林昀臻以〈蛋殼裡的房客〉獲小說組佳作，桃園平鎮高中學生林語涵則以〈時間落地之前〉榮獲散文組佳作。兩人以細膩筆觸描繪青春心境與生命體悟，展現新生代創作者的潛力與創意，為高雄文學注入新生代的清新能量。

評審團指出，本屆徵件踴躍、作品水準出色，內容橫跨城市記憶、家庭情感、時代思索等多元主題。開放的徵件格局為高雄帶來多樣文化與語言風景，讓華文文學展現更豐富的當代面貌與生命力。

打狗鳳邑文學獎得獎名單如下，小說組高雄獎／蔡澤民〈鹽埕戲棚後的紙馬師傅〉，優選獎／陳凱琳〈我漫長的未來和他短暫的過去〉；散文組高雄獎／丁威仁〈山形的修辭學〉，優選獎／郭美吟〈我們都不是好發的〉；新詩組高雄獎／陳顥仁〈等鳥的時間〉，優選獎／鄭委晉〈Mr.Good Morning〉；台語新詩組高雄獎／殷 雷〈手中城〉，優選獎／莊毅冠〈望後冬〉。