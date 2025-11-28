打玻尿酸也沒改善...中醫針灸助81歲奶奶退化性關節炎重生 從軟腳到健走40分鐘

一名81歲奶奶經針灸保養後，膝蓋不再緊繃，假日可與家人連續健走30-40分鐘。（圖片來源／freepik）

天氣逐漸轉冷，清晨起床下床的第一步，膝蓋是不是總覺得卡卡、緊緊的？甚至踩到地板那一瞬間，會突然有種「軟腳」的無力感？ 每到冬季，關節痠痛成為許多民眾的共同困擾，不少人因此擔心出門旅遊時無法跟上家人腳步，錯失享受天倫與出遊的時光。

亞灣馬光中醫診所中醫師郭家榕提醒，關節保健其實並不難，只要從日常生活開始調理，就能讓身體「走得穩、站得久」，去哪裡都不是問題。

廣告 廣告

誰是關節退化的高風險族群？

談到退化性關節炎，許多人第一反應都是「膝蓋退化」。但郭家榕醫師指出，退化並非只發生在膝關節，包括尾椎、腰椎、手指、髖關節等部位，都可能因年齡、使用習慣或受傷而出現發炎與退化症狀。

以下族群特別需要提高警覺：

1. 65歲以上長者：關節軟骨自然老化、磨損

2. 更年期女性：荷爾蒙變化影響骨質密度

3. 骨質疏鬆患者

4. 需常搬重物、久坐或久站的工作者

5. 曾經關節撞擊、受傷者

郭家榕表示，這些族群因關節負荷大或軟骨代謝減弱，更容易在冬天寒冷時出現疼痛與僵硬感。

退化性關節炎怎麼開始？常見症狀一次看懂

退化性關節炎的症狀往往是「悄悄開始、逐漸加重」。郭家榕說明，退化通常會經歷以下階段：

1. 初期：關節發炎、腫脹緊繃

活動時感到卡卡，彎曲或走路會酸脹。

2. 中期：早晨僵硬、久坐久站後僵硬

起床時要「動一陣子」才會舒服。

3. 後期：活動受限、無法完全伸直

有時可聽見喀喀聲、關節摩擦音。

4. 嚴重期：關節變形、沾黏、骨刺壓迫神經

可能出現麻木、電流般刺痛，甚至影響走路平衡。

若沒有及早處理，最後甚至可能喪失原本的活動能力。

中醫如何治療與改善退化？針灸＋中藥提升生活品質

郭家榕分享一位81歲毛女士的案例，她雙側膝蓋退化嚴重，即便接受玻尿酸注射，走路仍緊繃不適，每次外出都需要人攙扶。

郭家榕替她進行每週3次的針灸治療，連續3個月後改為每週2次保養，治療超過一年，如今毛女士不僅能自己走路，每天到醫院擔任志工，假日與家人出遊更能連續步行30-40分鐘。

「針灸可以改善關節周圍的氣血循環、放鬆緊繃筋絡、減緩疼痛，長期保養更能延緩退化速度。」郭家榕強調。

針灸能改善膝關節氣血循環，讓步伐更輕鬆穩定。（圖片來源／freepik）

中藥保養同樣重要

郭家榕也提到，中醫常用的關節補益藥方「龜鹿二仙膠」，是許多退化性關節炎患者的保健選擇，主要成分包括：

1. 龜板、鹿角：富含膠原蛋白與氨基酸，強化筋骨

2. 人參：補氣、抗疲勞、增強免疫力

3. 枸杞：滋補肝腎、改善筋骨強度

她強調，合理搭配體質調理，可減緩退化速度並提升關節穩定度。

預防勝於治療：每天15分鐘八段錦

郭家榕也強調，維持關節健康的最佳方式就是「持續活動」，可於每天早晨花15分鐘練習八段錦，有助於：

1. 促進全身氣血運行

2. 放鬆緊繃筋膜

3. 讓關節更柔軟、不易受傷

4. 改善冬天關節容易僵硬的問題

「關節就像門軸，需要常常開關，活動順了，疼痛自然會減少。」郭家榕提醒。

每天15分鐘八段錦，有助提升關節柔軟度與穩定性。（圖片來源／馬光中醫診所提供）

隨著年紀增長，老化確實無法避免，但透過規律運動、適度治療與中醫調理，可以有效延緩退化、避免變形與沾黏。

郭家榕表示，「只要身體出現緊繃或不適，就不要忍耐。及早讓專業中醫師辨證調理，才能找到最適合自己體質的治療方式，安心地走遍每個想去的地方。」

(原始連結)





更多信傳媒報導

仿效xSpace商業模式 韓華航太主導第4次火箭發射 南韓邁入「新太空」時代

台泥第三季一口氣認列約150億元損失 歐非水泥和新能源為獲利防線

台積電羅唯仁「帶槍投靠」被列他字案偵辦 是否和8月工程師洩密2奈米製程案有關成釐清重點

