打球變打人！少年糾眾衝撞球場尋仇 2小時內全落網

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市林姓少年疑似不滿曾遭人打傷，得知對方在桃園區1間撞球場出沒，昨(29)日晚間8點多夥同22歲曾姓男子等3名友人前往撞球場毆打洩憤被害人，被害人身體多處輕微挫傷，涉案人犯案後逃逸，2小時內都被警方全數查緝到案。

據悉，林姓少年與被害人都是未成年且休學中，先前的打架衝突已送法辦，但林姓少年仍心有不甘，夥同友人毆打被害人洩憤，桃園警分局武陵派出所獲報，啟動快打部隊趕抵現場將被害人送醫，同時鎖定林姓少年等4人逃逸方向積極追查，於2小時內將涉案人等全數查緝到案，並於犯嫌車內起獲鋁製球棒等證物，全案依法移請偵辦，這起衝突發生時，引發不少學生圍觀。

警方重申暴力零容忍，絕不容許暴力違法行為危害社會治安，違法者必深究嚴辦，呼籲民眾切勿以身試法。

