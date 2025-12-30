打球變打人！未成年烙人尋仇 桃園撞球場外「球棒4打1」警2小時逮人

記者羅欣怡／桃園報導

林姓未成年夥同3名友人，前往撞球場尋仇，還拿球棒毆人。（圖／翻攝畫面）

桃園市知名撞球場，昨（29日）晚間8時許發生群毆事件。林姓未成年不滿曾被阿政（化名）毆打，夥同3名友人到撞球場尋仇，一群人赤手空拳、又拿球棒攻擊阿文，犯案後一哄而散。桃園分局獲報後立即前往現場，2個小時內迅速逮人，函送法辦。

有網友在threads上PO出多段影片，阿政被叫出球場後，為首的林姓未成年帶著3名幫忙出氣的友人壓陣，雙方一度拉扯，後方還跟了一群看熱鬧的學生，穿黑色背心、白色T恤的曾男一出力，就把阿政推倒在地，曾男出拳後又補了好幾腳，接著另外3人也是一陣亂打，其中還有人拿出球棒連敲5、6下，一旁有人來勸架，一夥人才停手，阿政從地上爬起還一度腿軟，雙方談了一下話，動手的4個人像沒事一樣，離開現場。

警方循線帶回涉案4人，其中兩人還是未成年。（圖／翻攝畫面）

警方獲報後到場，初步調查，林姓少年不滿曾遭阿政打傷(前案已依法送辦)，獲知其行蹤立即夥同22歲曾男等3名友人前往撞球場行兇，犯案後立即逃逸。

桃園警察分局武陵派出所獲報立即啟動快打部隊趕抵現場將被害人送醫，同時鎖定嫌犯逃逸方向積極追查，於2小時內將涉案人等全數查緝到案並於嫌犯車內起獲鋁製球棒，全案依法移請偵辦。

警方申明暴力零容忍，絕不容許暴力違法行為危害社會治安，違法者必深究嚴辦，呼籲民眾切勿以身試法。

不良行為，請勿模仿！

