打疫苗找不到5個月大男嬰！父母驚曝：他死了 大排找到「袋中屍」

台南市驚傳一名五個月大男嬰因沒施打疫苗被警方協尋，找到其雙親時，父母卻稱男嬰已經死了。照片是嬰兒示意圖。取自pixabay



驚傳5個月大男嬰離奇死亡！該名男嬰打從出生，均未依規定施打疫苗，台南市政府社會局多次查訪未果，通報警方協尋追查，永康警分局員警終在18日晚間找到男嬰父母，但男嬰下落不明，深入追查後這對父母才坦言男嬰已死亡。至於男嬰是遭虐死？還是病死？或是其他原因死亡，由檢警調查釐清。

調查發現，該名男嬰的父母有智能方面問題，且是列冊的經濟弱勢，平日居無定所。男嬰5個月前出生後，一直沒有施打疫苗，社會局報請永康警分局協尋該對父母及男嬰的下落。

廣告 廣告

警方以車牌號碼追人，18日晚間在台南市永康區找到父母，卻沒有發現男嬰的蹤影，經多方探詢和調查，這對父母才說出小孩已經死了。警方一聽嚇一大跳，立即報請檢察官指揮偵辦，也順利在新市區一處排水溝找到男嬰的遺體，研判應在11 月間即已經死亡，19日進行相驗，死因為何也是全案調查重點。

台南市社會局表示，18日晚間接獲通報，5個月大男嬰疑不明原因死亡遭棄屍通報後，已立即指派社工人員了解案情並提供相關協助，全案由警政單位報請檢察官指揮偵辦。

社會局強調，社工接獲脆弱家庭通報後立即啟動追蹤關懷，但在追蹤訪視過程中多次無法聯繫，主動報請警政協助查尋。後續家防中心持續與警方密切合作，指派兒少保護社工配合蒐集事證，並依法提起獨立告訴，確保兒少權益，後續若父母有違反《兒少法》第49條情事，社會局將依同法第102條裁處。

更多太報報導

護理師變酒店「當紅頭牌」 清純制服照曝！首談醫科大學畢業下海原因

共機雷達照射日本F-15「稱如打開手電筒」 軍事專家打臉：只差扣板機

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜