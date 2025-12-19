「打疫苗抽iPhone 17」即將截止 嘉市衛生局呼籲符合資格者盡速前往接種

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】今年度民眾接種公費流感疫苗踴躍，截至本月16日嘉義市公費流感疫苗已接種9萬7,388劑，目前剩餘公費流感疫苗不到7,000劑，另嘉義市「打疫苗，抽iPhone」活動也將於本月31日截止，呼籲符合接種資格者盡速前往接種流感及新冠疫苗，不僅顧健康，還有機會獲得iPhone 17等好禮。

衛生局廖育瑋局長說明，設籍嘉義市市民於今年12月31日前，在本市醫療院所(含學校及社區接種站)接種公(自)費流感疫苗及公費新冠疫苗者最多可獲得2次抽獎機會。完成公(自)費流感疫苗接種者，可獲得500元超商禮券1次抽獎機會，共100個名額；若在活動期間，完成公(自)費流感及公費新冠疫苗接種者，可再獲得1次抽獎機會，頭獎為iPhone 17手機共5名(顏色隨機)，未獲頭獎的民眾可再抽1,000元超商禮券共100名。另依據稅法規定，本活動將依獎品價值納入兌領人個人年度綜合所得計算，如價值超過2萬元者，應預繳10％之稅款。

為鼓勵嘉義市市民踴躍接種疫苗，提升城市防禦力，嘉義市政府衛生局推出「打疫苗，抽好禮」活動，祭出iPhone 17手機5支，1,000元超商禮券及500元超商禮券各100個名額，活動以全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)符合抽獎資格之疫苗接種清冊(民眾無須報名)，透過電腦隨機抽出得獎名單，抽獎過程全程錄影，得獎名單將公布於嘉義市政府衛生局網站(活動詳情請見宣導單)。

疾病管制署公布自明(115)年1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，滿12歲以上民眾可擇莫德納LP.8.1或Novavax JN.1任一廠牌疫苗接種，滿6個月以上至11歲兒童，僅可接種莫德納LP.8.1疫苗，2種疫苗均安全有效。

衛生局提醒，歲末年終適逢聖誕節與跨年等活動，人潮易聚集，呼吸道疾病傳播風險上升，而接種疫苗後約需2週後才會產生保護力，呼籲民眾儘早接種，保護自己與家人。有關疫苗合約醫療院所和抽獎活動相關訊息可至衛生局官網/主題專區/疫苗專區(https://gov.tw/kAP)查詢；也歡迎電洽衛生局詢問(05-2338066)。（圖：劉芳妃攝）