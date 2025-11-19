打疫苗．篩檢也能集點！衛福部擬推「健康幣」憂擴大健康不平等

打疫苗．健檢未來能累點兌換。（圖／TVBS）

衛福部計劃在半年內推出「健康幣」制度，希望透過點數獎勵機制提升民眾健康意識，鼓勵接種疫苗和進行健康篩檢。民眾完成健康行為如接種疫苗或參與篩檢後可獲得點數，累積點數可用於折抵運動場所入場費或購買保健食品。專家指出，此計畫需確保便利性、關注後續追蹤，並解決數位落差問題，避免擴大健康不平等。

衛福部規劃推出健康幣（圖／ＴＶＢＳ）

衛福部長近期提出「健康幣」的創新構想，計劃在半年內正式推行。根據規劃，民眾接種一劑疫苗可獲得100點，參與健康篩檢也能累積點數。這些點數可用於與運動業者合作折抵入場費，或在藥局購買健康、保健食品時享有折扣。診所醫師車參薇認為，健康幣確實能提高民眾接種疫苗的意願。她提到台北市先前已推出類似的「健康存摺」制度，並建議健康幣應方便民眾使用，例如直接存入悠遊卡或能在超商讀取，兌換過程需夠便利才能吸引民眾參與。

事實上，台北市已經實施健康篩檢集點活動，民眾完成指定癌症篩檢、成人健檢、肺炎篩檢等項目，每檢查一項可集點兌換100元悠遊卡加值金，最高可獲得600元，若癌症檢查異常並進行複檢還能再獲得兌換機會。這項措施旨在提高民眾篩檢意願，而衛福部的健康幣計畫則是將類似概念擴展至全台。台北市公共衛生師公會理事許悅提醒，健康幣制度不應僅著重於單次健檢或疫苗接種的回饋，避免民眾僅為獲得點數而參與。她強調應關注民眾在癌症篩檢後的追蹤情況，是否有回診、進行初期預防或治療，才能形成完整且持續的健康行為。

提升民眾健康意識。（圖／ＴＶＢＳ）

專家們也關注健康幣推行可能面臨的數位落差問題。台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，關鍵在於如何透過健康幣和衛教政策吸引偏鄉或高風險族群參與，避免這項措施只吸引到原本就願意參與健康活動的人，而無法觸及真正需要幫助的族群。

許悅進一步建議，健康幣應以公費健康項目為優先，將點數回饋給完成公費健康行為的民眾，而非鼓勵更多商業性的醫療消費。對於少數與健康促進相關的自費項目，政府應設置審查機制和使用上限。洪子仁也提到，健康幣的推行應配合健康教育推廣，提升民眾健康意識，才能達到政策目標。他以2023年日本岡山市提出的「健康大作戰」計畫為例，強調成功的健康幣推展需要便利的APP設計、企業間競賽或抽獎活動，以增加民眾參與度。

衛福部表示，健康幣的細節仍在討論中，計畫跨部會結合資源，打造全面的配套措施，讓預防成為健康政策的核心，建立全民參與的新健康模式。

