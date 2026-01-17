打瘦瘦針不想進食是好事？醫：腸道菌失衡恐越減越胖

家庭醫學科醫師王姿允指出，瘦瘦針會造成胃延緩排空，導致腸道菌失衡。嘉義聖馬爾定醫院羅醫師臨床觀察發現，許多患者空腹10小時後胃內仍有大量食物，甚至堵住胃幽門口。

使用瘦瘦針後對食物感到噁心反胃、不愛垃圾食物，可能並非腸腦軸變好，而是食物塞在胃裡造成的腸腦軸失調。（示意圖／Pexels）

王姿允在臉書專頁中發文說明，健康成人清流質應在幾十分鐘到2小時內排空，固體食物則應在6至8小時內幾乎完全排空。若10小時後仍有成塊、堆積、甚至阻塞幽門的食物，即屬於病理性延遲排空。她表示，除了GLP-1類藥物，胃輕癱和功能性消化不良等疾病也會出現這種情況。

王姿允引用文獻指出，2014年臨床研究發現39%的胃輕癱患者呼氣試驗呈小腸細菌過度生長陽性反應，且與腹脹、早飽等症狀相關。2025年《EGastroenterology》最新綜述指出，功能性消化不良與胃輕癱均涉及腸腦軸和腸道菌的失調。

王姿允表示，使用瘦瘦針後對食物感到噁心反胃、不愛垃圾食物，可能並非腸腦軸變好，而是食物塞在胃裡造成的腸腦軸失調。她說明造成腸道菌相失衡的機轉包括：正常情況下因胃酸和蠕動，上消化道是低菌區，但食物長時間滯留、胃酸被稀釋、蠕動下降，口腔菌甚至真菌有機會向下殖民，這是小腸細菌過度生長最常被忽略的原因之一。

本應被腸道處理的食物卻長時間停留在胃，可能被錯誤的菌發酵，產生氫氣、甲烷、乙醛、生物胺等代謝產物。（圖／Photo AC）

王姿允進一步指出，本應被腸道處理的食物卻長時間停留在胃，可能被錯誤的菌發酵，產生氫氣、甲烷、乙醛、生物胺等代謝產物，造成腹脹、噁心、反胃、食慾異常。當胃排空延遲，食物進入小腸的時間錯亂，成分已被不完全消化、發酵，可能影響短鏈脂肪酸比例、膽酸轉換節律，對腸肝代謝軸線影響也很大。

王姿允強調，小腸細菌過度生長不只有脹氣嘔吐，還會嚴重影響B12、鐵、鋅、脂溶性維生素的吸收，造成疲倦、頭暈、神經症狀、掉髮、缺乏維生素D等營養不良風險。過多細菌與其代謝物會刺激腸上皮、破壞緊密連接、增加黏膜慢性發炎，也就是腸漏症。腸漏症會透過代謝型慢性發炎直接推動肥胖，因此未來恢復正常飲食就快速復胖。

