打瘦瘦針後反而更累？研究揭「9大營養缺口」，變瘦不等於變健康
瘦瘦針在全球大賣，但研究發現使用者可能面臨9大營養素缺乏風險，影響身體代謝。專家提醒，變瘦不見得代表變健康了，該如何精準補足營養？
GLP-1類藥物（猛健樂、優纖達等藥物，俗稱瘦瘦針）席捲全球，「一針變瘦」成為近年最受矚目的體重管理方式。
然而，2025年最新研究指出，使用瘦瘦針6個月後，維生素D缺乏率從7.5％上升至12個月後的13.6％，此外，多項礦物質與維生素的攝取量也明顯低於建議值，長期下來容易導致疲勞、掉髮、免疫力下降、便秘、肌肉流失等問題。
此研究同時示警，當食慾被大幅抑制、食量銳減，身體很可能跟著掉入「營養赤字」。綜合研究與臨床觀察，有9大營養素最容易不足。
打瘦瘦針最容易缺少「9大關鍵營養」
1.缺少蛋白質：肌肉流失風險最高
GLP-1明顯降低食慾，使蛋白質成為最容易掉的營養。蛋白質不足不僅讓肌肉下降，也會影響免疫力與代謝。建議成人每公斤體重至少攝取1.2克、減重期可提高至1.6克。豆類、魚肉、雞肉與蛋都是良好來源。
2.維生素D、鈣、鐵：骨骼與血液健康亮紅燈
研究指出，GLP-1使用者的維生素D缺乏又更顯著，而維生素D不足也會影響鈣的吸收。此外，2025發表在《營養前線》的研究也發現，GLP-1使用者平均鈣攝取量僅863毫克（建議為1,000毫克）。
鐵質同樣不足，男性建議10毫克、女性15毫克，但GLP-1使用者平均僅達每日約12毫克。鐵是造血關鍵，缺乏時易出現掉髮、頭暈、氣虛等。
乳品、深綠色蔬菜、黑芝麻、小魚乾可補鈣；鐵質可從豬血、牡蠣、豬肝、紅豆等獲得；維生素D則可透過日曬、鮭魚與菇類補充。
3.缺少鎂、鉀：電解質不足導致心悸、情緒波動
鎂與鉀都是電解質，參與血壓、心跳、神經穩定等功能。研究顯示，GLP-1使用者平均每天吃到266毫克的鎂、2186毫克的鉀，但是鎂的每日建議攝取量為男性380毫克，女性320毫克，鉀的建議攝取量則為3,500～4,700毫克，明顯都吃不夠。
從食物方面補充，全穀、堅果、酪梨、菠菜含鎂；鉀可從蔬果與豆製品攝取。
4.缺少維生素A、C、E：抗氧化力下降
因食量減少、蔬果變少，使3大抗氧化維生素普遍偏低。研究顯示，GLP-1使用者的維生素A、C、E攝取量皆低於建議值，恐影響免疫力與皮膚健康：
維生素A：使用者平均攝取560微克（建議量為男性900微克、女性700微克）
維生素C：51毫克（建議量為100毫克）
維生素E：9.6毫克（建議量為12毫克）
值得注意的是，維生素A和E是脂溶性維生素，最好與膳食脂肪一起吃以利吸收。若為了減肥，食量少、只吃低脂餐的話，可能降低吸收效率。
維生素A的良好來源包括地瓜和胡蘿蔔。維生素C則來自甜椒、花椰菜、芭樂等蔬菜水果。堅果和菠菜則富含維生素E。
5.缺少膳食纖維：便秘更嚴重
打瘦瘦針本身就易造成便秘，再加上蔬果攝取不足，更讓腸胃蠕動變差。每日建議25～35克，可從蔬菜、水果、堅果與全穀補足。
6.缺少水分：最常被忽略的缺口
美國科羅拉多大學醫學院副教授懷亞特指出，許多使用者處於「輕度脫水」。水分不足會加劇便秘並影響電解質平衡。
建議每日攝取2,000～3,000cc，可多吃含水量多的健康蔬果（如小黃瓜、西瓜）。
吃太少、營養失衡易復胖！營養師曝健康原則
營養師沈宛徵指出，許多打了瘦瘦針的民眾食慾大幅減少，變得「吃兩口就飽」，但那兩口食物往往是不健康的甜點或精緻澱粉，使得平時蛋白質與蔬菜攝取量嚴重不足。
她提醒，應加強深綠色蔬菜、全穀類、堅果與乳製品攝取，避免鈣、鎂、鐵、鉀不足。若飲食難以完全補足，在專業指導下補充B群、D3、鈣、鎂或綜合維他命，也是方便的選擇。
另外，沈宛徵也提供以下3項健康飲食原則：
1. 每餐至少一手掌大小的蛋白質。但不宜以大量蛋白粉取代食物，以免增加腎臟負擔。
2. 先吃蛋白質與蔬菜，最後才吃澱粉。
3. 每天至少一杯乳品補鈣。
營養師林世航也觀察到，許多人在用藥初期，每天攝取熱量甚至低於基礎代謝率，容易影響代謝、增加復胖風險。
他建議3件事優先補足：蛋白質、水分與膳食纖維。「尤其水一定要刻意多喝，因為很多人會覺得腹脹，就忘了喝水，」林世航強調。
掉髮、疲勞、情緒低落都是警訊，用藥前後都該監測
懷亞特博士提醒，只要出現掉髮、疲勞、傷口癒合慢、情緒波動，就可能與營養缺乏有關，建議及時抽血檢查。
沈宛徵補充，用藥診所應在使用GLP-1前為病人先進行血液、尿液、身體組成等檢測，並在體重減少5～8%時再追蹤，以便調整營養策略。此外，食量極低、主要依賴流質／半流質飲食的人，最需要及早規劃營養補充。
延伸閱讀：
瘦瘦針雙雄對決！猛健樂vs週纖達，誰才是減重王牌？差異、效果、副作用一次看
獨家》杜絕狼醫洗白！衛福部長支持修法：醫師懲戒定案前，研議「暫時停權」
老化有藥醫？專家揭長壽密碼：50歲後服用「這種藥」或許能抗老
其他人也在看
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 5
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 1 天前 ・ 8
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 105
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 142
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 78
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 7
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 5 小時前 ・ 70
一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾
燒香拜拜是台灣的祭祀文化，但若長期選用劣質香，可能導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤使用劣質香長達30年，因出現全身痠痛、貧血、雙腳水腫而就醫，檢查發現血鉛濃度異常偏高，也就是「鉛中毒」，連丈夫、兒子、小孫子也受到波及。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 39
為何不交往阿Ken？安心亞公開露臉鬆口全招了 「關鍵主因」曝光
萬年緋聞情侶安心亞跟阿Ken日前被拱交往，對此安心亞曾表示兩人就是很好的工作搭檔，不會認真思考進一步談戀愛的可能性。近來她上王偉忠廣播節目，王偉忠現場也直言兩人如果在一起蠻好的，安心亞聽聞也透露為何不跟阿Ken在一起的主因。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 43
民進黨台南民調驚人！吳子嘉預測「翻盤劇本」：不排除這個可能性
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區台南的「憲妃之爭」，也將於明（2026）年1月下旬迎來結果。隨著媒體發布之「內參民調」流出，稱民進黨立委林俊憲後勢看漲，超車立委陳亭妃機率大增一事，媒體人吳子嘉坦言，確實不能排除林俊憲一舉翻盤的可能性。吳子嘉在《董事長開講》節目中，談及彰化縣長之戰，新潮流陳素月翻盤出線一事。吳子嘉坦言，同樣的情況拿來分析台南憲......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 57
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 73
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 78
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 109
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 5
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 39
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
「普發1萬」也成藍白掏空國庫鐵證？黃揚明揭領取率：現金面前人人誠實
近日在野陣營推出「未來帳戶」政策，遭指控掏空國庫2兆元，根據《自由時報》報導，未來帳戶政策、停砍公教年金、軍人待遇條例以及普發現金1萬元等政策加總，本屆藍白立委提案掏空國庫已逾2兆元。對此，媒體人黃揚明在網路節目《新聞大白話》中指出，普發1萬領取率已破9成，當初支持大罷免，聲稱寧可將普發1萬撥補台電的人領得比誰都快，「在現金面前人人都會變得很誠實。」行政院長......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 270
喊憲法規定12/31前審完預算「出槌」！賴清德不是第一次 劉靜怡爆黑歷史：連美國人都發現了
總統賴清德在行憲紀念日當天表示，憲法明文規定，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢。對此，台大國發所教授劉靜怡回憶2023年拜會賴清德的經驗，直言連美國人都發現了，重點就是總統的幕僚要檢討，如果連總統講出什麼話都沒能力做風險控管，總統府幕僚的基本知識素養和程度，真的不必檢討和改進嗎。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 40
唐治平驚喜復出！他嘆若沒經歷喪母事件「能完全吃下吳慷仁」：更有味道
藝人唐治平去年6月歷經母親過世，期間因未認領遺體、屢被目擊在台北街頭徘徊，精神狀況一度引發外界關注與擔憂；沉寂一段時間後，他近日重啟臉書粉專宣布回歸演藝圈，隨後更被粉絲發現悄然現身Netflix夯劇《如果我不曾見過太陽》，還有網友認為唐治平完全吃得下吳慷仁，引發不少人討論。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 8