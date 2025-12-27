打瘦瘦針後尿道口癢、卡卡？ 醫提醒：未必是感染

〔記者邱芷柔／台北報導〕瘦瘦針的控糖、抑制食慾藥物近年在臨床上愈來愈熱門，不僅糖尿病患者使用率高，也有不少民眾在醫師評估後，作為體重控制的輔助方式。不過，隨著使用族群擴大，開始有民眾發現，施打後出現尿道口搔癢、刺刺卡卡等不適症狀，醫師直言，這類狀況並非罕見，但未必代表感染。

林口長庚醫院泌尿系副主任陳煜表示，相關個案在門診中並不少見，幾乎每個月都會遇到因尿道搔癢或泌尿道感染就醫、同時有施打瘦瘦針的患者，其中又以糖尿病病人佔較高比例。他強調，瘦瘦針本身並非感染元兇，真正的關鍵多半與尿液含糖量偏高、水分攝取不足，以及個人免疫與代謝狀況有關。

陳煜說明，當尿液中的糖分較高，又喝水不夠，排尿時高糖尿液殘留在尿道口，容易成為細菌滋生的養分，增加尿道搔癢，甚至尿道或膀胱感染風險。國內外研究也顯示，使用這類藥物後，泌尿道感染風險確實可能上升，但並非每位使用者都會發生。

陳煜表示，從性別來看，女性發生相關不適的比例略高於男性，與尿道較短、尿道口位置較內側、不易保持乾燥有關；男性整體風險較低，但若有包皮過長、清潔不佳情況，感染機率也會明顯增加，整體而言，糖尿病患者因免疫力較低，風險高於單純為減重施打者。

中醫門診也觀察到類似情形，中醫師周宗翰指出，部分患者使用瘦瘦針後出現尿道口癢或不適，但不一定代表感染，常與尿糖刺激皮膚有關，過度自行使用抗生素或抗黴菌藥物，反而可能加重問題。

周宗翰分析，尿道口癢多與「濕熱下注」有關，常見於代謝失衡、體質偏濕熱者。調理上會以清熱、利濕、穩定代謝與修復皮膚為主，並搭配生活調整。若出現明顯異味、排尿疼痛、異常分泌物或紅腫劇痛，仍應就醫檢查以排除感染，平時則應多喝水、保持私密處乾爽，減少甜食、含糖飲料與冰品。

周宗翰也說，尿道口癢不代表不能使用瘦瘦針，而是提醒需同步調整代謝與生活習慣，多數人都能在治療與生活品質間取得平衡。

