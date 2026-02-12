打瘦瘦針後月經變少正常嗎？中醫師提醒：出現「3種情況」要警覺
近來「瘦瘦針」掀起減重熱潮，但部分女性在體重快速下降後出現月經延遲或經期不規律情形，醫師提醒多與能量不足與內分泌節律調整有關。（圖片來源／freepik）
近來俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類減重藥物引發熱議。從名人分享、社群討論，到部分醫界對適應症與使用風險的提醒，使這項減重療法站上輿論焦點。
延伸閱讀：瘦瘦針藥害爭議：藥師直指自費用藥成監管黑洞 官方通報21件恐是冰山一角
除了腸胃不適、噁心等常見副作用外，近期也有不少女性感覺在施打後出現「月經延遲、經期不規律，甚至短暫停經」的情況，引發對生殖健康的疑慮：瘦瘦針會傷害子宮或卵巢嗎？會影響未來懷孕嗎？
對此，初鳴堂中醫診所院長、同時具藥師身分的中醫師周宗翰表示，從目前醫學機轉與臨床觀察來看，這類月經改變，多半並非藥物直接傷害子宮或卵巢，而是「體重快速變化」導致的內分泌與生理節律調整。
瘦瘦針如何作用？主要影響食慾與代謝
周宗翰說明，所謂「瘦瘦針」，多屬於GLP-1（腸泌素）受體促效劑，原本用於治療第二型糖尿病，後來因能有效抑制食慾、延緩胃排空、穩定血糖與促進體重下降，而被廣泛應用於肥胖治療。
周宗翰指出，GLP-1藥物主要作用於中樞神經系統與腸胃道，幫助降低飢餓感、減少熱量攝取，並非直接作用於子宮或卵巢。因此，若出現月經改變，通常不是藥物「直接攻擊生殖器官」，而是當體重與體脂在短時間內快速下降，身體的內分泌系統隨之調整所致。
西醫觀點：能量不足時，身體會優先生存、延後生殖
周宗翰進一步說明，從婦產科與內分泌角度來看，女性月經與排卵功能高度依賴「下視丘—腦下垂體—卵巢軸」（HPO axis）的穩定運作。當身體感知到能量供應不足，會優先維持基本生命活動，而暫時降低生殖相關功能。
這種狀態被稱為「功能性下視丘性停經」。常見於體重快速下降、過度節食、劇烈運動或長期壓力過大的女性。
此外，脂肪組織也是雌激素的重要周邊來源之一。當體脂率快速下降，體內雌激素濃度可能出現波動，導致月經延後、經量變少，甚至短暫停經。
「這其實是一種保護機制。」周宗翰解釋，當身體認為目前能量不足以支持懷孕時，會先暫停排卵，降低懷孕風險。尤其原本體型偏瘦、飲食控制嚴格，或同時承受高壓生活節奏的女性，更容易出現這種情況。
壓力與作息失衡，讓月經更不穩定
減重期間若伴隨睡眠不足、情緒緊繃、低熱量飲食或運動過量，體內壓力荷爾蒙（皮質醇）可能上升，進一步干擾排卵與月經週期。
也就是說，月經不來往往是「多重因素疊加」的結果，即「快速減重＋低熱量飲食＋壓力升高＋作息紊亂」，共同影響內分泌節律，而非單一藥物副作用。
周宗翰表示，這也是近期瘦瘦針爭議中較少被討論的一點—減重方式是否過於激進、生活配套是否跟上，往往比藥物本身更關鍵。
女性月經週期仰賴下視丘—腦下垂體—卵巢軸（HPO軸）穩定運作，當體脂快速下降或壓力升高時，排卵可能暫時受抑制。（圖片來源／freepik）
中醫觀點：月經失調反映氣血與節律失衡
從中醫臨床觀察來看，周宗翰指出，施打瘦瘦針後出現的月經異常，多屬體質與生理節奏失衡，可歸納為三種類型：
1、脾氣不足，氣血生化無源
食慾被抑制後，若進食量長期不足，脾胃運化功能下降，氣血生成減少，衝任二脈失於滋養，便容易出現經期延後、經量減少。
2、肝氣鬱結，氣機失調
減重期間心理壓力增加，肝主疏泄的功能受影響，氣行不順則血行受阻，可能導致經期不規律、經前症候群加重。
3、腎氣暫虛，生殖節律下降
中醫所稱「腎主生殖」。當身體長期處於能量不足狀態時，會優先生存而非繁衍，暫時降低生殖功能，表現為月經延遲或停經。這屬功能性調整，並非腎臟器官病變。
周宗翰強調，中醫調理重點並非單純「催經」，而是改善脾胃功能、補充氣血、疏肝解鬱、穩定腎氣，協助身體恢復整體節律。
多數屬可逆反應，但3種情況需警覺
整體而言，多數因快速減重導致的月經異常屬暫時性且可逆。當體重下降趨於穩定、營養攝取恢復平衡、壓力與作息改善後，月經多可逐步恢復。
不過，周宗翰提醒，若出現以下情況則不宜輕忽：
1. 月經連續超過3個月未至
2. 合併明顯疲倦、怕冷、掉髮、頭暈等內分泌失衡症狀
3. 有備孕計畫，卻長期無排卵現象
此時應由婦產科或內分泌專科醫師評估，檢視是否減重過快、營養不足，或合併其他荷爾蒙異常問題。
醫師提醒，健康的減重應在營養充足、作息規律與壓力平衡下進行；當身體感受到足夠能量與安全感，月經週期通常能維持穩定運作。（圖片來源／freepik）
減重不該只看數字，更要看身體安全感
近期瘦瘦針爭議提醒社會，減重不只是醫療選擇，更是身體與心理的長期管理。當追求快速瘦身成為目標時，若忽略營養補充、壓力調適與睡眠品質，身體往往會透過月經異常發出警訊。
周宗翰表示，減重的終點不是體重機上的數字，而是整體健康的平衡。「瘦得過快，身體會選擇自保；瘦得剛剛好，身體才會願意恢復生殖與內分泌的正常運作。」
對於擔心月經改變的女性而言，與其恐慌，不如重新檢視減重節奏與生活狀態。當身體重新感受到充足能量與安全感，月經週期往往也會隨之回歸穩定。
更多信傳媒報導
民調》逾7成民眾盼立法院盡速通過台美關稅協議 民進黨籲：國會不要搞破壞
火蛇年市值暴漲10強股票 台積電市值暴增20兆 郭台銘身價暴增818億元
Rapidus擬擴大2奈米製程產能 一年後要量產 將與台積電正面對決
其他人也在看
二手菸傷心肺 國健署籲「馬上拒菸」專業戒菸成功率達3成
馬年將至，親友團聚時若遇到吸菸情境，可能無形中吸入二手菸或三手菸。國民健康署指出，二手菸與心血管疾病、呼吸道疾病及肺癌等健康風險相關，即使只是短暫接觸，也可能對健康造成危害，呼籲民眾把握年節契機「馬上拒菸」，若透過專業戒菸協助，6個月戒菸成功率可達3成。
新年團圓 國健署籲民眾拒二手菸並「馬」上戒菸
馬年即將到來，國民健康署呼籲民眾「馬上拒菸」，遠離菸害以守護親友，同時提醒國人，過年應酬切勿因一時好奇或面子吸菸，而讓家人暴露於二手菸之中，增加中風、肺癌及呼吸道感染等風險。 國健署表示，依據1
悚！回家被水泥車撞倒 兄弟捲車底釀1死1重傷｜#鏡新聞
今天（2/11）下午1點多，台中一對蘇姓兄弟騎車回家的路上，行經烏日溪南橋時，卻被突然右切的水泥車撞倒捲入車底。騎士頭顱破裂當場身亡，後座乘客則是重傷送醫救治。騎車跟在後頭的哥哥，目睹完整全程，哭到停不下來。
7旬翁一夜尿10次！醫揪「3病夾擊」險釀尿滯留
天氣轉冷，一名70多歲男性每晚需起床如廁8至10次，幾乎整夜無法入睡。顧家醫療總院長顧芳瑜醫師檢查發現，患者同時患有夜間多尿症、攝護腺肥大及膀胱過動症，導致治療陷入兩難。
彰化凌晨颳10級風 床墊吹到馬路上害送報員慘摔｜#鏡新聞
一名送報員日前天還沒亮就出門上班，騎車行經彰化福興鄉的福建路時，車道中央突然出現一張床墊，10級大風把床墊吹翻，撞到送報員，送報員連人帶車彈飛到對向車道，肋骨直接斷了3根。
台股金蛇年大漲一萬點！ 每位股民平均賺245萬
台股金蛇年完美封關！你有賺到嗎？平均每位股民獲利245萬，因為整個蛇年大盤是大爆漲了一萬點，市值跟著大增34兆！今天台積電也爆衝，漲35元收在1915元創歷史新高，帶動台北股市終場大漲532點、收在33605點！馬年還會漲嗎，今天(11日)證交所董事長說了：4萬點可以期待 #台股#金蛇年#大漲
肥島台灣「瘦瘦針」流行藏隱憂 蔡壁如籲醫師評估配飲食生活調整才有效
台灣不分性別已有50.5％民眾超出理想體重範圍，且攤開歷年數據肥胖率是持續上升，顯示台灣「肥島」已非開玩笑，其中男性肥胖率約57.1％、女性43.3％都是不小問題，各縣市則以雲林縣43.1％居冠，另外高雄市41.3％比例是六都當中最高，由於肥胖與多種慢性病相關，標榜有效瘦身...
藥品別拆裝！醫曝「出國帶藥10建議」：出發前最好回診諮詢
柳雱邁醫師近日在臉書粉專發文指出，每逢年節或旅遊旺季前夕，前來門診要求開立出國備用藥的家長與慢性病患者明顯增加。身為臨床醫師，他理解家長對孩子在國外突發病況的焦慮，也明白慢性病患者對於藥物不中斷的依賴。然而，他強調，醫療需求必須與各國法規並行考量，否則即...
飛機高空驚見「恐怖分子」熱點！孩童亂改熱點名稱 以色列派戰機攔截
綜合《鏡報》、《太陽報》、《每日星報》與《以色列時報》報導，涉事為匈牙利廉價航空公司威茲航空（Wizz Air）W9-5301號航班，機型為空中巴士A321，1月8日下午自英國倫敦盧頓機場（Luton Airport）起飛，預定降落於以色列特拉維夫的本古里安機場（Ben-Gurion Airport）。機...
老人受家暴通報案年增2千件 衛福部：精神暴力為多
（中央社記者曾以寧台北12日電）農曆年假是團圓時節，年後家暴通報卻會增加。衛福部統計，去年老人受家暴通報件數較前1年多2000多件，且以精神暴力為多，提醒若發現長輩神色或傷勢有異，可撥113專線。
大埔鄉長兄弟涉貪1113萬！9人遭起訴 檢方建請續押
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導嘉義地檢署偵辦大埔鄉長吳明勳涉貪案，查出自2020年起在多項工程發包過程中圖利廠商並索賄，不法所得逾1,113萬元。吳明勳去...
「1食材」丟火鍋等於喝油！臉腫一圈又變胖 避雷神招曝光：降低吸油量
不少人過年圍爐都會吃火鍋，但配料煮法也要注意！營養師曾建銘表示，很多人煮火鍋都會放冬粉，以為很健康，但乾冬粉就像一塊乾掉的海綿，直接丟進湯裡就會瞬間吸收油脂和鹽分，宛如喝整鍋油，因此建議主冬粉時要先泡水，能降低30%吸油量。
麻辣鍋湯喝2碗腳趾痛醒掛急診 醫：等於濃縮尿酸
一名有高尿酸問題的男子喝下2碗麻辣鍋湯後，隔天因腳趾劇痛驚醒緊急送醫，檢查後發現是尿酸結晶引發急性痛風。泌尿專科醫師蘇信豪指出，火鍋湯底、啤酒及含糖手搖飲是3大尿酸製造機。
寒冬送暖！立委游顥攜企業捐贈1120件羽絨背心 南投山區童受惠
農曆新年將至，南投山區寒意更深，清晨的山風帶著刺骨低溫，為孩子們的上學路添上一層艱辛。在這樣的時節，一股溫暖悄悄流入部落，立委游顥發起「募集千件羽絨衣」行動，希望在過年前，為偏鄉學子添上一件抵禦寒冬的守護。
2026年點光明燈最佳時機！命理師揭流程 不知生辰八字免驚
隨著新春即將到來，民眾開始留意點到廟裡點光明燈、平安燈相關訊息，命理老師楊登嵙表示，寺廟通常在農曆11月開放信眾登記點燈，而最佳點燈時間是在農曆正月初九日(八日深夜子時)。（賴俊佑）
屏基大年初一至初三小兒科開診 陪孩子安心過好年
春節9天連假即將展開，屏東基督教醫院提醒民眾，春節期間人潮南來北往、飲食作息改變，呼吸道與腸胃道疾病往往攀升，開心過年之餘，更要為自己與家人的健康把關。屏基醫務部部長陳志文提醒，春節期間若孩子出現發燒、咳嗽、腸胃不適等症狀，家長不必過度恐慌。屏基在春節期間初一至初三上午、下午均開設小兒科門診，讓孩子
北市東區商圈年節採買潮將至 13處易塞路口加強疏導
隨著農曆新年將至，台北市大安分局預估春節前夕將出現大量採買及返鄉車潮，將對東區商圈及聯外幹道造成壓力。大安警今日公布13處易壅塞路口疏導計畫，並宣布自2月9日起至13日，基隆路調撥車道將延長實施至晚間8時，全力維持春節期間交通順暢，確保市民在馬年能行車平安。
春節健康飲食 北市衛生局倡議每日1餐雜糧核果飯
（中央社記者楊淑閔台北12日電）春節聚餐豐盛，台北市衛生局今天表示，響應世界癌症日旨在喚醒防癌意識，且研究指含全穀類等食材的地中海飲食可降低癌症風險，據以倡議每日1餐雜糧核果飯健康飲食。
讀懂生醫新顯學 《外泌體時代》熱銷二刷
《外泌體時代》好評不斷，已緊急啟動二刷印製。
打破謠言！ 研究證實孕期接種mRNA疫苗與兒童自閉症無關
在2026年美國母胎醫學會（SMFM）懷孕會議上發表的1項新研究表明，在懷孕前或懷孕期間接種mRNA新冠疫苗，與兒童自閉症或其他神經發育障礙無關。此研究進一步證實了懷孕期間接種新冠疫苗的安全性。根據科學網站《SciTechDaily》報導，在美國建議接種2種新冠疫苗，分別是mRNA疫苗和蛋白質次單位