打瘦瘦針後月經變少正常嗎？中醫師提醒：出現「3種情況」要警覺

近來「瘦瘦針」掀起減重熱潮，但部分女性在體重快速下降後出現月經延遲或經期不規律情形，醫師提醒多與能量不足與內分泌節律調整有關。（圖片來源／freepik）

近來俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類減重藥物引發熱議。從名人分享、社群討論，到部分醫界對適應症與使用風險的提醒，使這項減重療法站上輿論焦點。 延伸閱讀：瘦瘦針藥害爭議：藥師直指自費用藥成監管黑洞 官方通報21件恐是冰山一角

除了腸胃不適、噁心等常見副作用外，近期也有不少女性感覺在施打後出現「月經延遲、經期不規律，甚至短暫停經」的情況，引發對生殖健康的疑慮：瘦瘦針會傷害子宮或卵巢嗎？會影響未來懷孕嗎？

對此，初鳴堂中醫診所院長、同時具藥師身分的中醫師周宗翰表示，從目前醫學機轉與臨床觀察來看，這類月經改變，多半並非藥物直接傷害子宮或卵巢，而是「體重快速變化」導致的內分泌與生理節律調整。

瘦瘦針如何作用？主要影響食慾與代謝

周宗翰說明，所謂「瘦瘦針」，多屬於GLP-1（腸泌素）受體促效劑，原本用於治療第二型糖尿病，後來因能有效抑制食慾、延緩胃排空、穩定血糖與促進體重下降，而被廣泛應用於肥胖治療。

周宗翰指出，GLP-1藥物主要作用於中樞神經系統與腸胃道，幫助降低飢餓感、減少熱量攝取，並非直接作用於子宮或卵巢。因此，若出現月經改變，通常不是藥物「直接攻擊生殖器官」，而是當體重與體脂在短時間內快速下降，身體的內分泌系統隨之調整所致。

西醫觀點：能量不足時，身體會優先生存、延後生殖

周宗翰進一步說明，從婦產科與內分泌角度來看，女性月經與排卵功能高度依賴「下視丘—腦下垂體—卵巢軸」（HPO axis）的穩定運作。當身體感知到能量供應不足，會優先維持基本生命活動，而暫時降低生殖相關功能。

這種狀態被稱為「功能性下視丘性停經」。常見於體重快速下降、過度節食、劇烈運動或長期壓力過大的女性。

此外，脂肪組織也是雌激素的重要周邊來源之一。當體脂率快速下降，體內雌激素濃度可能出現波動，導致月經延後、經量變少，甚至短暫停經。

「這其實是一種保護機制。」周宗翰解釋，當身體認為目前能量不足以支持懷孕時，會先暫停排卵，降低懷孕風險。尤其原本體型偏瘦、飲食控制嚴格，或同時承受高壓生活節奏的女性，更容易出現這種情況。

壓力與作息失衡，讓月經更不穩定

減重期間若伴隨睡眠不足、情緒緊繃、低熱量飲食或運動過量，體內壓力荷爾蒙（皮質醇）可能上升，進一步干擾排卵與月經週期。

也就是說，月經不來往往是「多重因素疊加」的結果，即「快速減重＋低熱量飲食＋壓力升高＋作息紊亂」，共同影響內分泌節律，而非單一藥物副作用。

周宗翰表示，這也是近期瘦瘦針爭議中較少被討論的一點—減重方式是否過於激進、生活配套是否跟上，往往比藥物本身更關鍵。

女性月經週期仰賴下視丘—腦下垂體—卵巢軸（HPO軸）穩定運作，當體脂快速下降或壓力升高時，排卵可能暫時受抑制。（圖片來源／freepik）

中醫觀點：月經失調反映氣血與節律失衡

從中醫臨床觀察來看，周宗翰指出，施打瘦瘦針後出現的月經異常，多屬體質與生理節奏失衡，可歸納為三種類型：

1、脾氣不足，氣血生化無源

食慾被抑制後，若進食量長期不足，脾胃運化功能下降，氣血生成減少，衝任二脈失於滋養，便容易出現經期延後、經量減少。

2、肝氣鬱結，氣機失調

減重期間心理壓力增加，肝主疏泄的功能受影響，氣行不順則血行受阻，可能導致經期不規律、經前症候群加重。

3、腎氣暫虛，生殖節律下降

中醫所稱「腎主生殖」。當身體長期處於能量不足狀態時，會優先生存而非繁衍，暫時降低生殖功能，表現為月經延遲或停經。這屬功能性調整，並非腎臟器官病變。

周宗翰強調，中醫調理重點並非單純「催經」，而是改善脾胃功能、補充氣血、疏肝解鬱、穩定腎氣，協助身體恢復整體節律。

多數屬可逆反應，但3種情況需警覺

整體而言，多數因快速減重導致的月經異常屬暫時性且可逆。當體重下降趨於穩定、營養攝取恢復平衡、壓力與作息改善後，月經多可逐步恢復。

不過，周宗翰提醒，若出現以下情況則不宜輕忽：

1. 月經連續超過3個月未至

2. 合併明顯疲倦、怕冷、掉髮、頭暈等內分泌失衡症狀

3. 有備孕計畫，卻長期無排卵現象

此時應由婦產科或內分泌專科醫師評估，檢視是否減重過快、營養不足，或合併其他荷爾蒙異常問題。

醫師提醒，健康的減重應在營養充足、作息規律與壓力平衡下進行；當身體感受到足夠能量與安全感，月經週期通常能維持穩定運作。（圖片來源／freepik）

減重不該只看數字，更要看身體安全感

近期瘦瘦針爭議提醒社會，減重不只是醫療選擇，更是身體與心理的長期管理。當追求快速瘦身成為目標時，若忽略營養補充、壓力調適與睡眠品質，身體往往會透過月經異常發出警訊。

周宗翰表示，減重的終點不是體重機上的數字，而是整體健康的平衡。「瘦得過快，身體會選擇自保；瘦得剛剛好，身體才會願意恢復生殖與內分泌的正常運作。」

對於擔心月經改變的女性而言，與其恐慌，不如重新檢視減重節奏與生活狀態。當身體重新感受到充足能量與安全感，月經週期往往也會隨之回歸穩定。

