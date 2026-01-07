打瘦瘦針後眼睛卻突然看不清楚？醫師解析眼睛模糊的原因與少見風險

只是想減重，眼睛卻突然看不清楚？減重醫師劉伯恩分享一名有代謝症候群、輕度脂肪肝的肥胖患者，原本視力正常、不需戴眼鏡就能看報紙，因朋友推薦開始施打俗稱「瘦瘦針」的 GLP-1 受體促效劑。沒想到，在施打第二劑後，視力卻明顯變差，甚至無法清楚辨識物體。在排除其他常見眼疾後，患者回想時間點，懷疑症狀與瘦瘦針有關。

為什麼打瘦瘦針，會出現眼睛模糊？

從目前的臨床觀察與研究來看，視力模糊的原因主要分成兩種情況：

一、最常見：血糖降太快，晶狀體「暫時變形」

瘦瘦針會改善胰島素敏感度、降低血糖，當血糖在短時間內快速下降，可能造成眼睛晶狀體的屈光暫時改變，就像相機鏡頭的焦距暫時對不準，這通常是血糖波動帶來的暫時現象。導致：

看東西變模糊

近視、遠視度數突然改變

視力忽好忽壞

這一類多半是暫時性的，隨著血糖穩定，視力通常會逐步恢復。

二、極少見但嚴重：非動脈性前部缺血性視神經病變（NAION）

劉伯恩也提醒，文獻中確實出現一種極罕見、但可能導致永久視力損傷的副作用非動脈性前部缺血性視神經病變（NAION）。這是一種因視神經血流不足造成的病變，一旦發生，可能留下不可逆的視力缺損。

國際最新警訊：歐盟已正式列入風險評估

2025 年 6 月，歐盟藥品安全監視風險評估委員會（PRAC）在審查後指出：含 semaglutide 成分的藥品，可能與 NAION 風險有關。不過必須強調的是發生率極低，約低於 1/10,000（萬分之一以下），但一旦發生，可能造成永久性視力喪失，風險雖低，卻不能忽視。

糖尿病患者，風險略高

研究也發現，第二型糖尿病患者出現此類眼部不良反應的比例，略高於非糖尿病族群。2025 年 12 月 20 日，國際眼科期刊《Eye》發表一篇研究，分析 FDA 藥物不良反應通報資料庫（FAERS），結果顯示，與傳統使用二甲雙胍 相比，使用 GLP-1 受體促效劑的患者在糖尿病與非糖尿病族群中，眼部疾病通報率皆有上升趨勢，包含：

視神經缺血性病變

視網膜病變

白內障等

不過研究也強調目前仍需要更多資料與進一步研究，才能確認真正的因果關係。

醫師最擔心的不是藥，而是「亂打」

比起藥物本身，劉伯恩更擔心的是很多人根本沒有被好好評估過。臨床上常見的狀況包括：

自我診斷肥胖

朋友推薦、網路跟風

未經專業醫師完整評估

甚至沒有正式處方就施打

不符合適應症，卻照樣打

結果是出現嚴重副作用後，才急著找醫師。

想安全用瘦瘦針，醫師提醒 3 個原則

瘦瘦針是處方藥，不是不能用，而是不能亂用。劉伯恩建議，施打前務必做到：

完整眼睛與病史評估

確認是否已有視神經病變風險或前兆 由專業減重醫師評估肥胖原因

不是所有肥胖，都適合用同一種減重方式 循序調整劑量、密切追蹤變化

一旦出現視力模糊、視野缺損，應立即停藥並就醫

醫師也呼籲：需要更多「本土」安全資料

劉伯恩強調，東方人與西方人在肥胖成因、代謝特性、體質差異上並不相同。未來若能建立更多台灣本土不良反應通報資料，才能訂出更符合國人使用的安全指引，真正達到「安全減重，而不是冒險減重」。

文/楊依嘉、圖/艾蜜莉

