打瘦瘦針後私密處搔癢？醫：高糖尿液反覆刺激釀禍

（中央社記者沈佩瑤台北27日電）近年瘦瘦針減重夯，醫師臨床發現，部分使用者發生尿道口搔癢、卡卡不適感，不見得是感染，而是瘦瘦針影響血糖與代謝狀態，高糖尿液反覆刺激尿道口與私密處皮膚導致。

「相關個案在門診中並不少見。」林口長庚醫院泌尿系副主任陳煜今天告訴媒體，幾乎每個月都會遇到因尿道搔癢或泌尿道感染就醫、同時有施打瘦瘦針的患者，其中又以糖尿病病人占較高比例。

陳煜說明，當尿液中的糖分較高，又喝水不夠，排尿時高糖尿液殘留在尿道口，容易成為細菌滋生的養分，增加尿道搔癢，甚至尿道或膀胱感染風險。國內外研究也顯示，使用這類藥物後，泌尿道感染風險確實可能上升，但並非每位使用者都會發生。

他強調，瘦瘦針本身並非感染元兇，真正的關鍵多半與尿液含糖量偏高、水分攝取不足，以及個人免疫與代謝狀況有關。

中醫門診也觀察到類似情形，中醫師周宗翰指出，部分患者使用瘦瘦針後出現尿道口癢或不適，但不一定代表感染，常與尿糖刺激皮膚有關，過度自行使用抗生素或抗黴菌藥物，反而可能加重問題。

周宗翰指出，尿道口癢多與「濕熱下注」有關，常見於代謝失衡、體質偏濕熱者。調理上會以清熱、利濕、穩定代謝與修復皮膚為主，並搭配生活調整。若出現明顯異味、排尿疼痛、異常分泌物或紅腫劇痛，仍應就醫檢查以排除感染，平時則應多喝水、保持私密處乾爽，減少甜食、含糖飲料與冰品。（編輯：李亨山）1141227