打瘦瘦針會流失肌肉？研究揭：和其他減重方式無差別

許多民眾擔憂使用瘦瘦針會大量流失肌肉，新陳代謝、減重專科醫師蔡明劼引用國外權威研究指出，施打瘦瘦針確實會流失肌肉，但流失比例和一般瘦身方法相近，民眾不用過度擔心。

國外權威研究指出，施打瘦瘦針確實會流失肌肉，但流失比例和一般瘦身方法相近，民眾不用過度擔心。 （示意圖／Pixabay）

蔡明劼在臉書分享一項2022年發表於國際頂尖《新英格蘭醫學期刊》的臨床研究「SURMOUNT-1」試驗，該研究納入超過2500名受試者，追蹤時間長達72周。研究團隊以精準的DEXA儀器分析身體組成，結果顯示使用瘦瘦針的族群平均可減輕約2成體重，減去的體重中約75%來自脂肪、25%來自肌肉。

廣告 廣告

對照組受試者沒有使用瘦瘦針，只施打安慰劑，體重下降約3.1%，但流失比例同樣是75%脂肪、25%肌肉。蔡明劼表示，這代表只要進行減重，不論是否使用藥物，都可能產生一定程度的肌肉流失，瘦瘦針並沒有造成肌肉大量流失的特殊副作用。

使用瘦瘦針的族群平均可減輕約2成體重，減去的體重中約75%來自脂肪、25%來自肌肉。醫師指出，流失的肌肉量和其他減重方式相同。(圖/ Unsplash )

針對BMI並不高但為加強體雕而選擇施打瘦瘦針的族群，蔡明劼認為關於這方面並無研究數據可參考，但脂肪若不多又快速減重，就不能排除恐怕會減去較多肌肉。

蔡明劼提到，若有肥胖又合併慢性病，能夠大量減少脂肪往往可顯著改善代謝及整體健康狀況，相較下少量的肌肉流失不必過度恐慌。他提醒民眾在減重過程仍應兼顧身體組成，盡可能保留肌肉量，減重成果才會更健康、更長久。

延伸閱讀

男嬰未施打疫苗露餡！ 台南警尋父母驚爆：已遭棄屍

立法院不放假！藍白聯手通過延會到明年1月

KARA睽違12年登台北跨年場 安心亞遭批「40歲還唱〈呼呼〉」直球回應