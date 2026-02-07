打瘦瘦針注意！台灣21例疑不良通報 英國警告：有嚴重急性胰臟炎風險

食藥署提醒民眾，瘦瘦針是處方用藥，切勿透過網路或不明管道購買，以免危害健康。示意圖。翻攝自pexels



想要有苗條體態又沒時間運動，有人會選擇施打瘦瘦針，不過英國近日發布安全警訊，提醒瘦瘦針可能有引發嚴重急性胰臟炎的風險，包括罕見的壞死性和致死性胰臟炎案例；我國食藥署則統計自2023年至2025年底，共接獲21件疑似不良反應通報，症狀包含腸胃疾病、低血糖、噁心、嘔吐及注射部位不適等，呼籲民眾留意可能副作用。

台灣目前核准用於體重控制的GLP-1受體促效劑類藥品（俗稱瘦瘦針）共3種成分，包括tirzepatide、semaglutide及liraglutide。

衛福部今天（2/7）透過新聞稿指出，瘦瘦針屬處方用藥，須經醫師專業評估開立處方，並經藥師調劑後給藥，民眾切勿透過網路或來路不明管道購買，以免因買到假藥或劣藥及不當使用，減重不成反而危害自身健康。

食藥署表示，近期國際新聞報導，美國有數千名GLP-1受體促效劑類藥品使用者因嚴重副作用提起大規模訴訟，而英國藥物及保健產品管理局亦於近期發布安全警訊，提醒該類藥品可能有引發嚴重急性胰臟炎的風險，包含罕見的壞死性和致死性胰臟炎案例。

食藥署說，統計自全國藥物不良反應通報系統，自2023年1月1日至2025年12月31日止，共接獲21件疑似不良反應通報，症狀包含腸胃疾病、低血糖、噁心、嘔吐及注射部位不適等。

食藥署提醒，部分瘦瘦針經醫師評估可用於12歲以上青少年，但多數仍限成人使用，且須符合BMI等使用條件。使用前應與醫師充分討論並接受評估，使用期間如出現疑似不良反應，應儘速就醫。

食藥署指出，目前尚未觀測到藥品整體安全性出現異常或新增風險趨勢，然民眾使用瘦瘦針仍應留意可能的副作用風險。該署將持續掌握國內外安全警訊，必要時啟動安全性再評估，以確保民眾用藥安全。

