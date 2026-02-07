打瘦瘦針注意！台灣21例疑不良通報 英國警告：有嚴重急性胰臟炎風險
想要有苗條體態又沒時間運動，有人會選擇施打瘦瘦針，不過英國近日發布安全警訊，提醒瘦瘦針可能有引發嚴重急性胰臟炎的風險，包括罕見的壞死性和致死性胰臟炎案例；我國食藥署則統計自2023年至2025年底，共接獲21件疑似不良反應通報，症狀包含腸胃疾病、低血糖、噁心、嘔吐及注射部位不適等，呼籲民眾留意可能副作用。
台灣目前核准用於體重控制的GLP-1受體促效劑類藥品（俗稱瘦瘦針）共3種成分，包括tirzepatide、semaglutide及liraglutide。
衛福部今天（2/7）透過新聞稿指出，瘦瘦針屬處方用藥，須經醫師專業評估開立處方，並經藥師調劑後給藥，民眾切勿透過網路或來路不明管道購買，以免因買到假藥或劣藥及不當使用，減重不成反而危害自身健康。
食藥署表示，近期國際新聞報導，美國有數千名GLP-1受體促效劑類藥品使用者因嚴重副作用提起大規模訴訟，而英國藥物及保健產品管理局亦於近期發布安全警訊，提醒該類藥品可能有引發嚴重急性胰臟炎的風險，包含罕見的壞死性和致死性胰臟炎案例。
食藥署說，統計自全國藥物不良反應通報系統，自2023年1月1日至2025年12月31日止，共接獲21件疑似不良反應通報，症狀包含腸胃疾病、低血糖、噁心、嘔吐及注射部位不適等。
食藥署提醒，部分瘦瘦針經醫師評估可用於12歲以上青少年，但多數仍限成人使用，且須符合BMI等使用條件。使用前應與醫師充分討論並接受評估，使用期間如出現疑似不良反應，應儘速就醫。
食藥署指出，目前尚未觀測到藥品整體安全性出現異常或新增風險趨勢，然民眾使用瘦瘦針仍應留意可能的副作用風險。該署將持續掌握國內外安全警訊，必要時啟動安全性再評估，以確保民眾用藥安全。
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
煮完開水別直接喝！醫揭「多1動作」微塑膠狂降90% 護心血管、大腦
近年研究陸續指出，飲用水中可能含有微塑膠顆粒。家醫科醫師陳欣湄表示，雖然目前塑膠微粒對人體健康的長期影響尚不明確，但日常仍需多加留意。她建議，飲水前可先將水煮沸，靜置後再過濾，有助於降低水中的塑膠微粒含量；此外，盛裝飲用水時，建議優先選擇玻璃或不鏽鋼容器，避免高溫熱水長時間接觸塑膠材質。
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
愈來愈多人40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
狄志為赴日旅遊突發高燒癱軟！靠一平台獲救 醫揭出國「保命藥物清單」
資深媒體人狄志為日前赴日旅遊卻突發疾病，嚴重高燒、全身癱軟，所幸透過海外緊急就醫，症狀緩解。他在臉書上分享自己海外就醫經驗，奉勸出國前最好備妥常用藥物。醫師提醒，海外就醫沒有台灣方便，出國前要注意當地
鼻竇炎奪命 高中生「感染至顱內」蓄膿急開腦搶救身亡
【緯來新聞網】一名高中男學生因發燒、全身不適持續5天未改善，被家人送往急診後，發現為嚴重鼻竇炎感染擴
陳文茜癌末血管感染手術失敗 醫師崩潰連喊三次太難了
資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，近日坦承自己病情千瘡百孔，因人工血管反覆感染導致手術失敗，連經驗豐富的麻醉科主任都崩潰直呼「太難了」，讓外界相當關注她的健康狀況。
肚痛送急診竟「腸子全爛」！隔天不治身亡 醫嘆：上班像在走鋼索
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導臉書粉專「急診醫師碎碎唸」近日分享一起急診案例，一名患者因劇烈腹痛、冒冷汗送醫，醫療團隊即時介入並安排手術，最...
高中生鼻竇炎「蓄膿感染大腦」 緊急開顱仍搶救無效！
一名高中男生發燒5天，但精神狀況非常差，醫師察覺有異緊急進一步檢查，發現竟是鼻竇炎感染大腦，雖然緊急進行開顱手術，但為時已晚最終不治。醫師提醒，兒少發燒最關鍵的警訊並非「有沒有退燒」，而是「退燒後精神有沒有恢復」。家長若發現孩子發燒已2、3天，服用退燒藥後雖有退燒，卻仍精神萎靡、反應遲鈍，應快到大醫院檢查。
2026「皮蛇/帶狀皰疹疫苗」全台13縣市補助懶人包：副作用、種類比較、誰該打
不少人一聽到「皮蛇（帶狀皰疹）」，腦中浮現的不是紅疹，而是痛到睡不著、連衣服摩擦都受不了的經驗。常有患者形容：「那不是普通的痛，是一路痛進神經裡。」帶狀皰疹不只出現皮膚問題，更可能留下長期神經痛後遺症。隨著年齡增加、免疫力下降，發作風險也會跟著升高。這幾年「皮蛇疫苗」逐漸成為熱門預防選項，但也讓許多......詳全文
小弟弟大掃除「慘變紅豆冰」！醫揭除毛3隱患：不只性行為會傳染
農曆新年將至，許多男性忙完大掃除後，也想順便幫下半身「除草」。泌尿科醫師陳鈺昕提到，近日診間出現一連串除毛災情，不少男性除完毛後，皮膚紅腫如「紅豆冰」，甚至引發連鎖感染。對此分享3個除毛後常見的感染病症，私密處一旦出現紅、腫、痛、搔癢、膿包等症狀，不要自行擦藥或服藥處理，建議儘速就醫。
陳宗彥驚傳二度「腦溢血」住加護病房 醫：出血性中風致死率高、預後差異大
前行政院發言人、防疫五月天成員之一陳宗彥近日驚傳再度發生「腦溢血」，目前已緊急住
番茄不是吃了就好！醫曝「關鍵2步」讓營養全吸收
生活中心／林依蓉報導番茄裡的茄紅素好處多，但若吃法不對，營養恐大打折扣。營養醫學專家劉博仁醫師近日在臉書發文指出，番茄裡的茄紅素能降低罹癌風險、保護血管並延緩老化，不過光吃番茄並不保證能讓功效發揮，關鍵在於烹調方式是否正確。他也特別分享3道家常的蕃茄料理，教民眾完整攝取番茄的抗氧化力。
害怕失智可以做什麼？中醫建議吃這4種食物 早上起床做一動作
中年人最害怕的疾病，除了癌症之外，最擔心會不會成為失智症候選人。健康主播鄭凱云邀請中醫師林舜穀在《如果云知道》節目中，分享透過飲食和穴道保健，預防失智症找上門的2大祕訣。 中醫師林舜穀指出，預防
陳宗彥最新病況曝光！傳腦溢血今二次開刀 手術已完成
行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥日前傳出腦溢血緊急送醫，在台北馬偕醫院治療，4日緊急進行第一次手術治療，今（6）日再度進行第二次手術，歷時近三小時完成，術後已轉回外科加護病房持續密切觀察。
牙齒在搖先別慌！醫教你判斷「還有沒有救」 錯過這時機可能真的得拔
突然發現牙齒在晃動，不少人可能開始擔心牙齒是不是要被拔掉了，如果再加上疼痛、長膿包更是讓人痛不欲生！牙科翁榜醫師分享，他在牙周科門診也常收到患者詢問「牙齒會搖，還有救嗎？」他說明，牙齒搖動並不等於一定要拔掉，是否能保留，考量關鍵在「搖動程度」以及「有無及早接受治療」。若能在輕微搖動時就介入，經評估和治療，牙齒恢復穩定的機會也相對較高；但牙齒已明顯搖動，還伴隨牙齦紅腫、化膿或疼痛等，則較嚴重，這時比起勉強保留，可能也應將拔牙納入選項。 牙齒搖動用手指輕推判斷 程度不同治療策略也不同 翁榜醫師解釋，牙齒搖動可依嚴重程度分為三個級別，民眾若面對類似情況，可以用乾淨的手指感受搖動程度、先自我判斷，並積極尋求治療： 第一級：輕微搖動（搖動幅度0.5至1mm）用手指輕按時可以感受到些微晃動，但肉眼相對不易察覺，可能只有刷牙出血等輕微症狀。「這就像房子的地基剛開始鬆動，需要及時補強。」翁榜醫師表示，這階段是黃金治療期，經醫師評估、接受完整的牙周基礎治療，包括深層牙結石清除、改善口腔清潔習慣，再配合定期追蹤，臨床觀察顯示多數可恢復穩定。第二級：中度搖動（搖動幅度小於1mm，僅橫向）用手指輕推已能清楚看
再這樣沾恐洗腎！醫點名「這5種調味料」要少碰 醬油膏、番茄醬都上榜
台灣飲食習慣「無醬不成餐」，黑白切、火鍋、乾麵、蛋餅，總要搭配醬油膏、沙茶醬或甜辣醬才覺得夠味。腎臟專科洪永祥醫師提醒，部分市售醬料的鈉、磷、鉀等含量較高，還有糖分、脂肪，慢性腎衰竭的腎友長期過量攝取可能讓腎功能持續受損、甚至走向洗腎，應謹慎食用。他也建議可改吃天然辛香料、香草等，為美食增加風味的同時也能保護腎臟健康。 醬料為何傷腎？醫師引述研究說明 有這些病況更應注意 洪永祥醫師說明，根據 2022 年發表於國際權威期刊《高血壓》（Hypertension） 的大規模研究顯示，長期攝取過量鈉離子，會導致腎內動脈壓力上升，損傷腎小球的過濾功能，對慢性腎病患者而言，可能加劇對腎臟的傷害。2021年《腎臟營養雜誌》一項研究則顯示，天然食物（如豆類、肉類）中的有機磷吸收率約四到六成，但加工醬料中常見添加「無機磷」，人體吸收率幾乎接近百分之百。腎臟排磷能力不佳的患者，可能引發「高磷血症」，導致血管鈣化。此外，也有不少番茄醬、甜辣醬為了口感，加入大量砂糖或高果糖漿，高糖對合併糖尿病的腎友更是雙重打擊。2023 年《美國腎臟病學會臨床雜誌》研究指出，高果糖攝取可能誘發尿酸上升，進一步促進腎臟間質纖
瘦瘦針爆集體訴訟！美數千人控胰臟炎、肺栓塞
吃越健康越便秘？專家警告「這3種食物搭配」害更嚴重 高麗菜+糙米中了
不少民眾為改善便秘，刻意增加膳食纖維攝取量、補充水分，卻仍面臨排便不順，甚至症狀加重。對此，腸道保養研究專家指出，問題可能不在「吃不夠」，而是「吃錯搭配」。近年研究發現，特定食物組合反而可能讓便秘惡化，尤其對原本腸道蠕動較慢的人影響更為明顯。根據相關研究與腸道健康專家的整理，有3種常見、卻容易被忽略的食物搭配，可能增加腸道阻塞風險。 NG搭配一：高麗菜+糙米纖維特性重疊 反而增加腸道阻塞膳食纖維過去常被分為水溶性與非水溶性，但近年研究發現，纖維還可依「黏性、發酵性、顆粒大小」等特性進一步分類。研究指出，當「非水溶性、低黏性、低發酵性」的膳食纖維同時大量攝取時，可能讓糞便變得乾硬、滑動性差，反而不利排出。高麗菜與糙米正好同時富含這類纖維，若一次攝取過多，對於腸道蠕動本就較慢、或容易排出顆粒狀硬便的人，可能加重便秘情況。 NG 搭配二：杏仁+核桃水分含量低 恐讓糞便更乾硬堅果類食物常被視為健康零食，但杏仁與核桃的水分含量僅約1%至2%，同時富含非水溶性、低黏性、低發酵性的膳食纖維。研究顯示，單純增加飲水量，對改善便秘效果有限；反而是「從食物攝取的水分不足」，會提高便秘風險。由於食物中的水分
40歲「星光幫」許願能懷上第四胎 高齡孕婦營養怎麼顧？專家揭3招
從星光幫二班出道的李千娜40歲了，即使工作再忙，她還是很樂於當媽媽這個角色。已是三寶媽的她，近日在老歌新唱的專輯發表會上，透露了心聲──希望能懷上第四胎。這在少子化的世代裡，特別值得為她鼓鼓掌。而想當